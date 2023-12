Studie zeigt, dass eine erhöhte CD8+-T-Zellaktivität die Immunität gegen HIV stärkt

By

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass ein wirksamer HIV-Impfstoff starke Reaktionen von CD8+-T-Zellen stimulieren muss, um einen wirksamen Schutz gegen das Virus zu bieten. Die von Forschern des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) durchgeführte Studie verglich die Aktivität des Immunsystems von Personen, die an HIV-Impfstoffstudien teilgenommen hatten, mit der von sogenannten „Langzeit-Nonprogressoren“ oder „Elite“. „Controller“ (LTNPs/ECs), die die HIV-Replikation ohne antiretrovirale Therapie (ART) auf natürliche Weise unterdrücken.

Wenn HIV den Körper infiziert, greift es CD4+-T-Zellen an und schädigt das Immunsystem. In den meisten Fällen repliziert und zerstört das Virus weiterhin CD4+-T-Zellen, sofern es nicht durch ART kontrolliert wird. Allerdings verfügen LTNPs/ECs über ein Immunsystem, das mit HIV infizierte CD4+-Zellen sofort erkennt und CD8+-T-Zellen aktiviert, um sie zu zerstören, was zur Unterdrückung des Virus im Blutkreislauf führt.

Aktuelle HIV-Impfstoffkandidaten wurden entwickelt, um die Aktivität von CD8+-T-Zellen zu stimulieren, doch in klinischen Studien konnten sie die Ansteckung mit HIV nicht verhindern oder die Virusreplikation kontrollieren. Um diesen Mangel an Wirksamkeit zu verstehen, verglichen die NIAID-Forscher Proben von früheren HIV-Impfstoffempfängern mit Proben von LTNPs/ECs. Sie fanden heraus, dass beide Gruppen eine große Anzahl CD8+ T-Zellen erzeugten, die HIV erkannten. Allerdings waren die CD8+ T-Zellen der Impfstoffempfänger nicht in der Lage, die notwendigen Proteine ​​zu liefern, um HIV-infizierte CD4+ T-Zellen zu zerstören.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass die verminderte Reaktion der Impfstoffempfänger auf eine verringerte Empfindlichkeit ihrer T-Zell-Rezeptoren gegenüber HIV zurückzuführen war. Diese verringerte Empfindlichkeit führte dazu, dass die Impfstoffkandidaten die Reifung von CD8+ T-Zellen nicht ausreichend stimulierten, um HIV-infizierte CD4+ T-Zellen im Körper wirksam zu erkennen und zu zerstören.

Basierend auf diesen Erkenntnissen schlagen die Forscher vor, dass zukünftige HIV-Impfstoffkandidaten erfolgreicher sein könnten, wenn sie zusätzliche Dosen enthalten oder über längere Zeiträume im Körper verbleiben, um eine kontinuierliche Stimulation des Immunsystems zu gewährleisten. Sie schlagen außerdem vor, dass die Beurteilung der Funktion und Empfindlichkeit von CD8+-T-Zellen eine Schlüsselkomponente bei der Bewertung des Potenzials eines HIV-Impfstoffs sein sollte, anstatt sich ausschließlich auf die Anzahl der erzeugten CD8+-T-Zellen zu verlassen.

Diese Erkenntnisse tragen zu den laufenden Bemühungen bei, präventive und therapeutische HIV-Impfstoffe sowie HIV-Immuntherapieansätze zu entwickeln. Durch ein besseres Verständnis der Immunantwort auf HIV hoffen Forscher, wirksamere Strategien zur Bekämpfung des Virus und zum Schutz des Einzelnen vor Infektionen zu entwickeln.