Nicolas Cage drückt bei der SFFilm Festival Awards Night seine Liebe zu San Francisco aus

Schauspieler Nicolas Cage stahl die Show bei der SFFilm Festival Awards Night, wo er seine Zuneigung für die faszinierende Stadt San Francisco zum Ausdruck brachte. Cage, der mehrere Immobilien in der Stadt besaß, erinnerte sich an seine schönen Erinnerungen an das „kalte, schöne, neblige Wetter, die Queen-Anne-Victorian-Modelle und die Motorräder“, die den einzigartigen Charme von San Francisco ausmachen.

Der gefeierte Schauspieler verriet, dass er in seinen frühen Jahren einige seiner schönsten Momente in der Stadt verbrachte. San Francisco liegt ihm besonders am Herzen, da er während seiner prägenden Jahre viel Zeit mit seinen Cousins ​​und seiner Familie verbrachte. Cage fuhr fort: „Jede Chance, dass ich wieder eingeladen werde – ich möchte hier sein.“

Cages Liebesbeziehung zu San Francisco geht über bloße Nostalgie hinaus. Er streifte früher mit seinem Motorrad durch die Straßen und genoss die landschaftliche Schönheit, die die Stadt zu bieten hat. Und das erste Haus, das Cage jemals kaufte, war ein Queen Anne Victorian in der Franklin Street, wo er eine unglaubliche Zeit hatte.

Doch Cages Verbindung zur Stadt geht tiefer. Er studierte am renommierten American Conservatory Theater in San Francisco, verfeinerte seine schauspielerischen Fähigkeiten und legte den Grundstein für seine illustre Karriere in Hollywood. Die lebendige Theaterszene der Stadt bot Cage die perfekte Plattform, um sein Talent und seine Leidenschaft für die Schauspielerei zu entwickeln.

In Anerkennung seiner bemerkenswerten Beiträge zur Welt des Kinos wurde Cage während der SFFILM-Veranstaltung vom Musiker Tom Waits mit einem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Diese wohlverdiente Auszeichnung festigt Cages Platz unter den ganz großen Schauspielern weiter und unterstreicht den tiefgreifenden Einfluss, den er im Laufe seiner Karriere hinterlassen hat.

Nicolas Cages Verehrung für San Francisco zeigt sich in seinen Worten und Erfahrungen. Von seinen frühen Erinnerungen bis zu seiner erfolgreichen Schauspielkarriere hat die Stadt eine wesentliche Rolle dabei gespielt, die Person zu formen, die er heute ist. Der Reiz von San Francisco zieht nach wie vor nicht nur Touristen in seinen Bann, sondern auch berühmte Persönlichkeiten wie Cage, für die die Stadt ein geschätztes Zuhause fernab ihres Zuhauses ist.

