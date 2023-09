Nickelodeon All-Star Brawl 2 stellt Aang aus Avatar: The Last Airbender vor

By

GameMill Entertainment hat bekannt gegeben, dass Aang aus der beliebten Nickelodeon-Serie Avatar: The Last Airbender dem Kader von Nickelodeon All-Star Brawl 2 beitreten wird. Aang wird mit einem völlig neuen Moveset kommen und seine Meisterschaft im Luftbändigen unter Beweis stellen.

Der kommende Arena-Brawler wird voraussichtlich neue Charaktere sowie verbesserte wiederkehrende Brawler enthalten. Aangs Hinzufügung zum Spiel erhöht die Spannung für Fans der Avatar-Reihe, da sie in die Rolle ihres Lieblings-Luftbändiger-Helden schlüpfen können. Die Aufschlüsselung der Charaktere zeigt, dass Aang über einzigartige Bewegungen verfügen wird, die seine Fähigkeiten aus der Serie widerspiegeln.

Auch Ember von Danny Phantom wurde kürzlich mit der Enthüllung eines offiziellen Spieltrailers angekündigt. Dies erweitert die Liste von Nickelodeon All-Star Brawl 2 weiter und bietet den Fans einen weiteren beliebten Charakter, auf den sie sich freuen können.

Obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde, wird Nickelodeon All-Star Brawl 2 voraussichtlich noch in diesem Jahr auf der Nintendo Switch und anderen Plattformen erscheinen. Dieses mit Spannung erwartete Spiel vereint Charaktere aus verschiedenen Nickelodeon-Shows und bietet Spielern die Möglichkeit, sich an spannenden Schlachten mit ihren liebsten Zeichentrickhelden zu beteiligen.

Seien Sie gespannt auf weitere Charakterenthüllungen und Updates zu Nickelodeon All-Star Brawl 2. Fans können sich über frühere Ankündigungen und Charakterenthüllungen informieren, indem sie die Berichterstattung von Nintendo Life über das Spiel besuchen.

Was denken Sie darüber, dass Aang dem Kader beitritt? Freust du dich darauf, als er in Nickelodeon All-Star Brawl 2 zu spielen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren unten mit.

