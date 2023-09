The NFT Gaming Co. bringt erstes Spiel auf den Markt: „Space Striker AI“

Die digitale Gaming-Plattform The NFT Gaming Co. hat ihren Markteintritt mit der Veröffentlichung ihres ersten Spiels „Space Striker AI“ angekündigt, das auf Android- und iOS-Geräten verfügbar ist. Ziel des Unternehmens ist es, die Lücke zwischen traditionellem Gaming und Web 3 zu schließen, indem es Gelegenheitsspiele entwickelt, die neuartige Funktionen wie nicht fungible Token (NFTs) beinhalten.

Der CEO von The NFT Gaming Co., Vadim Mats, erklärte, dass ihr Ziel darin bestehe, herkömmliche digitale Spiele mit einzigartigen In-Game-Elementen zu kombinieren, darunter Skins, Charaktere und Erlebnisse, die als NFTs erstellt und geprägt werden können. Durch die Integration der Blockchain-Technologie in Spiele möchte das Unternehmen den Benutzern ein neues Maß an Eigentum und Wert für ihre In-Game-Assets bieten.

Zusätzlich zu „Space Striker AI“ plant The NFT Gaming Co., in naher Zukunft weitere Spiele und umsatzgenerierende Anwendungen zu veröffentlichen. Der Fokus des Unternehmens auf die Schaffung innovativer Spielerlebnisse, die NFTs nutzen, unterscheidet es von traditionellen Spieleentwicklern.

„Space Striker AI“ kann sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store heruntergeladen werden. Der Markteintritt der NFT Gaming Co. hat bereits positive Aufmerksamkeit erhalten, da ihre an der Nasdaq gehandelten Aktien im vorbörslichen Geschäft um über 8 % stiegen.

Während sich die Gaming-Branche weiterentwickelt, bietet die Integration von NFTs und Blockchain-Technologie den Spielern neue Möglichkeiten, sich mit Spielen zu beschäftigen und einzigartige digitale Assets zu besitzen. Der Markteintritt der NFT Gaming Co. markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung der Mainstream-Einführung von NFTs im Gaming-Bereich.

Definitionen:

– Nicht fungible Token (NFTs): Einzigartige digitale Vermögenswerte, die das Eigentum an einem bestimmten Gegenstand oder Inhalt in der Blockchain repräsentieren.

Quellen: Pressemitteilung der NFT Gaming Co., MT Newswires.