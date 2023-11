Pokémon GO-Update: Shadow Articuno-Rätsel enthüllt!

In den neuesten Pokémon GO-Nachrichten erlebten die Spieler eine Überraschung, als sie entdeckten, dass Shadow Articuno, das legendäre Eis- und Flug-Pokémon, zum 5-Sterne-Shadow-Raid-Boss geworden ist. Zunächst wurde angenommen, dass es sich um einen Fehler handelt, der Niantic-Support hat jedoch bestätigt, dass die Anwesenheit von Shadow Articuno beabsichtigt ist und bis zum 30. November 2023 in Fünf-Sterne-Shadow-Raids verfügbar sein wird. Diese Enthüllung lässt Trainer sich fragen, welche weiteren Überraschungen sie in der Welt von Pokémon GO erwarten .

Die Einbeziehung von Shadow Articuno fügt dem Spiel ein spannendes Element hinzu, da die Spieler die Möglichkeit haben, dieses mächtige Pokémon herauszufordern und es möglicherweise als Schatten-Pokémon zu fangen. Während einige Trainer das Erscheinen anderer legendärer Pokémon erwarteten, erhöht die Entscheidung von Niantic, Shadow Articuno einzusetzen, die Spannung für engagierte Spieler, die nach neuen Herausforderungen suchen. Eine umfassende Liste der Schatten-Raid-Bosse im November 2023 finden Sie auf der Seite „Aktuelle Raids“ von Pokémon GO.

McDonald's sponsert PokéStops in Kanada

Die Partnerschaft zwischen McDonald's und Pokémon GO floriert weiterhin und fasziniert Trainer auf der ganzen Welt. Nach Kooperationen in Frankreich, Japan und verschiedenen anderen Ländern hat McDonald's seine Aufmerksamkeit auf Kanada gerichtet. Pokémon GO-Enthusiasten in ganz Kanada haben über das Erscheinen von von McDonald's gesponserten PokéStops an mehreren Orten berichtet, darunter Waterloo, Calgary und Québec.

Interessanterweise scheint dieses Sponsoring mit der Wiedereinführung der Pokémon-Kartenaktion durch McDonald's im Jahr 2023 zusammenzufallen. Die Aktion, die über Happy Meals erhältlich ist, ermöglicht es Fans, 15 zusätzliche Pokémon-Karten zu sammeln. Diese Karten werden Pokémon-Themen Scharlachrot und Violett enthalten. Während Deutschland und Österreich die Aktion im Juli starten und Großbritannien im August folgt, werden die Veröffentlichungstermine für andere Länder noch bekannt gegeben. Mit spannenden Möglichkeiten für In-Game- und physische Pokémon-Sammelobjekte ist es für kanadische Trainer ein großartiger Zeitpunkt, die Zusammenarbeit zwischen Pokémon GO und McDonald's zu nutzen.

Update-Befürchtungen: Verbindungsprobleme in Version 0.289

Trainer haben eifrig das neueste Pokémon GO-Update, Version 0.289, heruntergeladen, nur um dann auf Verbindungsprobleme mit ihren GO+- und GO++-Geräten zu stoßen. Einige Trainer haben fehlerhafte Benachrichtigungen gemeldet, während bei anderen eine komplette Fehlfunktion des Geräts aufgetreten ist. Obwohl es schwierig ist, die am stärksten betroffenen Kombinationen von Android-Geräten und -Versionen zu bestimmen, deuten vorläufige Daten darauf hin, dass Geräte mit Android 14 möglicherweise anfälliger für Verbindungsprobleme sind.

Die Pokémon GO-Community hofft, dass Niantic dieses Problem schnell löst, da GO+- und GO++-Besitzer in der Vergangenheit vor ähnlichen Herausforderungen standen. Während das Unternehmen an der Behebung des Problems arbeitet, wird den Trainern empfohlen, auf dem Laufenden zu bleiben und bei Bedarf alternative Optionen zu prüfen, um ihr Pokémon GO-Erlebnis in der Zwischenzeit zu verbessern.

FAQ

1. Ist Shadow Articuno in Pokémon GO verfügbar?

Ja, Shadow Articuno ist derzeit bis zum 5. November 30 als 2023-Sterne-Shadow-Raid-Boss verfügbar.

2. Wo befinden sich die von McDonald's gesponserten PokéStops in Kanada?

Zu den bestätigten Standorten zählen unter anderem Waterloo (Ontario), Calgary (Alberta) und Québec.

3. Welche Pokémon-Karten werden in der McDonald's Happy Meal-Aktion angeboten?

Die Pokémon-Kartenaktion 2023 bei McDonald's Happy Meals umfasst Karten, die auf Pokémon Scarlet und Violet basieren.

4. Welche Verbindungsprobleme sind mit dem Update 0.289 in Pokémon GO aufgetreten?

Trainer, die GO+- und GO++-Geräte verwenden, haben nach dem Update auf Version 0.289 fehlerhafte Benachrichtigungen und Gerätefehlfunktionen gemeldet.

