Neu entdeckter Komet Nishimura am Nachthimmel sichtbar

Ein neu entdeckter Komet namens Komet Nishimura wird nächste Woche sichtbar sein, wenn er an der Erde vorbeizieht. Der japanische Weltraumfotograf Hideo Nishimura beobachtete den Kometen erstmals Anfang August und seitdem hat seine Helligkeit auf seinem Weg durch das innere Sonnensystem zugenommen. Der Komet wird am Dienstag seine größte Annäherung an die Erde erreichen, bis auf 78 Millionen Meilen an den Planeten herankommen und möglicherweise für die nächsten fünf Tage sichtbar bleiben.

Der Komet Nishimura wird am 21. September ebenfalls in einer Entfernung von 17 Millionen Meilen an der Sonne vorbeiziehen. Seine Umlaufbahn deutet darauf hin, dass er das letzte Mal in der Nähe der Sonne und möglicherweise näher an der Erde um das Jahr 1590 vorbeiflog. Während dieser Zeit wurden zwar keine Kometen registriert Zeit, die mit Nishimura korrespondiert, hätte es ziemlich hell sein müssen, um gesehen zu werden.

Um den Kometen Nishimura zu entdecken, verwenden Sie am besten ein Fernglas und suchen Sie sich einen Ort mit dunklem Himmel abseits der Stadtlichter. Sky and Telescope hat Karten veröffentlicht, die Himmelsbeobachtern bei der Identifizierung des Kometen helfen können. Der Schweif des Kometen zeigt immer von der Sonne weg und erscheint auf Fotos aufgrund des Vorhandenseins von zweiatomigem Kohlenstoff grünlich. Durch ein Fernglas erscheint es jedoch nahezu farblos oder leicht rosa, da das Sonnenlicht von den Staubkörnern reflektiert wird.

Für diejenigen auf der Nordhalbkugel wird empfohlen, etwa eine halbe Stunde vor der Morgendämmerung eine klare Sicht auf den Ost-Nordost-Horizont zu haben. Je näher der Komet jedoch der Sonne und dem Horizont kommt, desto schwieriger wird er zu sehen. Am Mittwoch wird der Komet zwischen Erde und Sonne vorbeiziehen, sodass es unwahrscheinlich ist, dass er sichtbar ist. Die starke Hitze der Sonne könnte dazu führen, dass der Komet zerbricht, aber Experten gehen davon aus, dass er überlebt. Wenn es überlebt, wird es Anfang Oktober auf die andere Seite der Sonne wandern und im November am Morgenhimmel der südlichen Hemisphäre sichtbar sein.

Quellen:

– CNN: https://www.cnn.com/2020/09/10/world/nishimura-comet-earth-scn-trnd/index.html