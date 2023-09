Der neu entdeckte Komet Nishimura fasziniert Astrofotografen auf der ganzen Welt

Astrofotografen aus der ganzen Welt haben atemberaubende Bilder des Kometen Nishimura auf seiner Reise durch unser Sonnensystem aufgenommen. Dieser im August 2023 vom Amateurastronomen Hideo Nishimura entdeckte Komet sorgt sowohl bei Profis als auch bei Enthusiasten für Aufregung.

In einer Zeit, in der die meisten Kometen mit automatisierten Teleskopen entdeckt werden, ist die Tatsache, dass Nishimura diesen Kometen mit einer handelsüblichen Kamera gefunden hat, wirklich beeindruckend. Seit einigen Wochen verfolgen Astrofotografen fleißig den Fortschritt des Kometen Nishimura und dokumentieren seine Reise.

Da sich der Komet am 12. September seinem erdnächsten Punkt und am 17. September seiner sonnennächsten Stelle (Perihel) nähert, bieten die nächsten Wochen eine vielversprechende Gelegenheit für Sterngucker, den Kometen Nishimura zu entdecken. Um einen Blick auf dieses kosmische Spektakel zu erhaschen, blicken Sie in den Morgenstunden in den Osthimmel. Sternenbeobachtungs-Apps können dabei helfen, den Kometen zu lokalisieren, während Ferngläser oder Teleskope für eine bessere Sicht sorgen.

Experten empfehlen die Verwendung leistungsstarker Optiken, um den Schweif des Kometen klar erkennen zu können. Durch Ferngläser oder kleine bis mittelgroße Teleskope können Beobachter damit rechnen, eine verschwommene, grünliche Kugel zu sehen. Mit fortschrittlicherer Ausrüstung werden die Details des Hecks jedoch besser sichtbar.

Astrofotografen haben bereits atemberaubende Bilder des Kometen Nishimura aufgenommen. Michael Jäger aus Österreich dokumentierte ein Trennungsereignis des Kometenschweifs, das durch einen Ausbruch von Sonnenwind verursacht wurde. Nick Bull, bekannt als Stonehenge Dronescapes, hat den Kometen wunderschön über dem berühmten Steinmonument fotografiert. Der Amateurastronom Stuart Atkinson hat Bilder aufgenommen, die deutlich die deutliche Gabelung im Schweif des Kometen zeigen.

Für diejenigen, die sich auf eigene Faust auf Kometenjagd begeben oder einfach den Kometen Nishimura beobachten möchten, solange er noch sichtbar ist, stehen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Ratgeber zu den besten Ferngläsern und Teleskopen können bei der Auswahl der geeigneten Ausrüstung helfen. Darüber hinaus stehen Ressourcen für diejenigen zur Verfügung, die sich für das Fotografieren von Kometen und des Nachthimmels interessieren, einschließlich Empfehlungen für Kameras und Objektive.

Während der Komet Nishimura seine Himmelsreise fortsetzt, warten Astrofotografen und Sterngucker gleichermaßen sehnsüchtig auf die Chance, seine Schönheit zu erleben und atemberaubende Bilder dieses außergewöhnlichen kosmischen Ereignisses aufzunehmen.

Quellen:

– Space.com