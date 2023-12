Da der Winter naht, sind viele New Yorker neugierig, wie das Wetter in diesem Jahr im Big Apple sein wird. Während über der Stadt weiterhin milde Temperaturen und Regen herrschten, prognostizieren Meteorologen, dass der bevorstehende Winter möglicherweise keine wesentlichen Änderungen im Wettergeschehen mit sich bringt.

Anders als in den Vorjahren wird im Nordosten in dieser Saison mit dem Wetterphänomen El Niño gerechnet. El Niño bringt typischerweise warme Temperaturen aus dem südlichen Teil der Vereinigten Staaten mit sich, was in New York City zu weniger extremer Kälte und Schneefall führen könnte.

Laut AccuWeather wird es in New York City in diesem Winter voraussichtlich 18 bis 26 Zoll Schnee geben, was etwas unter dem Durchschnitt von 30 Zoll liegt. Das mag zwar eine gute Nachricht für diejenigen sein, die nicht gerne schaufeln und sich nicht mit vereisten Gehwegen herumschlagen, es bedeutet aber auch, dass Winterbegeisterte vom fehlenden Schneefall enttäuscht sein könnten.

Obwohl für New York City ein relativ milderer Winter vorhergesagt wird, ist es wichtig zu bedenken, dass die Temperaturen immer noch erheblich sinken können. Historische Daten zeigen jedoch, dass die Stadt in der Vergangenheit deutlich kältere Temperaturen erlebt hat. Zu den kältesten gemessenen Temperaturen im Central Park zählen -15 °F am 9. Februar 1934, -13 °F am 30. Dezember 1917 und -8 °F am 15. Februar 1943.

Auch wenn das Wetter in diesem Winter möglicherweise besser zu bewältigen ist, ist es wichtig, die lokalen Wettervorhersagen im Auge zu behalten und auf unvorhersehbare Änderungen vorbereitet zu sein. Wie immer ist es ratsam, sich warm anzuziehen und Vorkehrungen zu treffen, um in den kälteren Monaten Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Insgesamt können die New Yorker dieses Jahr mit einem überdurchschnittlich milden Winter mit weniger Schneefall rechnen. Auch wenn es sich vielleicht nicht um ein Winterwunderland handelt, ist es doch eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Stadt zu genießen, ohne die Unannehmlichkeiten, die starker Schneefall mit sich bringen kann.

Über den Autor:

Matthew Euzarraga ist ein Multimedia-Journalist, der ursprünglich aus El Paso, Texas, stammt und seit 2021 über lokale Nachrichten und LGBTQIA-Themen im Großraum New York City berichtet. Er trat 11 dem PIX2023 Digital-Team bei, und weitere Arbeiten von Matthew finden Sie unter Besuch seines Portfolios.

