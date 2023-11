Die neue Ära von World of Warcraft: Alt-O-Holics stärken

Die mit Spannung erwartete Erweiterung „World of Warcraft The War Within“ eröffnet beispiellose Freiheit und Konnektivität und wird das alternative Spielerlebnis revolutionieren. Der Entwickler des Spiels, Blizzard, hat im Rahmen seiner jüngsten Ankündigung zur BlizzCon 2023 die Einführung einer aufregenden neuen Funktion namens World of Warcraft Warbands bestätigt.

World of Warcraft Warbands ist ein bahnbrechendes Konzept, das die Vernetzung mehrerer Charaktere innerhalb eines Battle.net-Kontos fördert. Mit dieser Funktion können Spieler mehr Flexibilität und Komfort beim Wechseln zwischen verschiedenen Charakteren erwarten. Sie müssen sich nicht länger mit dem langwierigen Prozess der Wiedererlangung ihres Ansehens oder einem Bankwechsel herumschlagen. Dieses progressive Update verspricht einen nahtlosen Übergang, der es alternativen Spielern ermöglicht, ungehindert in verschiedene Aspekte des Spiels einzutauchen.

Die Auswirkungen der World of Warcraft Warbands sind weitreichend. Spieler können jetzt bis zu vier Charaktere auf ihrem Auswahlbildschirm präsentieren und dabei eine optisch ansprechende „Warband-Themenszene“ verwenden. Darüber hinaus ermöglicht die Einführung dieses Systems die gemeinsame Nutzung von Reputationen, Sammlungen, Erfolgen, Fortschritten in der offenen Welt, Währungen, Ausrüstung und Zugang zu einer speziellen Warband-Bank. Diese Integration erstreckt sich über alle Alts, unabhängig von der Fraktion, und festigt die Idee eines einheitlichen Spielerlebnisses.

Blizzard hat bestätigt, dass die meisten Fraktionen und Rufe, die im kommenden Update 11.0 eingeführt werden, für die gesamte Kriegerbande gelten werden. Darüber hinaus können Spieler mithilfe der Warband-Bank ausgewählte Ausrüstung zwischen Charakteren übertragen. Diese als „Warbound“ klassifizierte Ausrüstung kann mit Alts geteilt werden, wird aber nach dem Ausrüsten seelengebunden. Darüber hinaus können Spieler damit rechnen, durch verschiedene Aktivitäten im Spiel „Warbound-Ausrüstung mit hohem Schwierigkeitsgrad“ freizuschalten.

Bemerkenswert ist, dass auch bestehende Inhalte die Warband-Behandlung erhalten. Zahlreiche Legacy-Errungenschaften, die bisher auf einen einzelnen Charakter beschränkt waren, werden umgewandelt, sodass Spieler sie in ihrer gesamten Kriegerschar erleben können. Auch die Flugpunkte werden um Kriegerbanden erweitert.

Die Wirkung von World of Warcraft Warbands geht über die Spielmechanik hinaus. Transmogs oder kosmetische Erscheinungsbilder werden in der gesamten Kriegerschar verfügbar sein, unabhängig vom Rüstungstyp. Das bedeutet, dass das Erlangen eines bestimmten Aussehens für einen Charakter es ermöglicht, dieses von anderen Charakteren innerhalb der Kriegerschar zu nutzen. Darüber hinaus werden nun alle Gegenstände, die beim Aufheben gebunden werden müssen, automatisch erlernt, wodurch die Belastung durch die manuelle Beschaffung doppelter Gegenstände entfällt.

Die Einführung der World of Warcraft Warbands stieß auf große Vorfreude und Begeisterung. Alt-Spieler freuen sich darauf, die beispiellose Freiheit und Flexibilität zu genießen, die dieses Update mit sich bringt. Während die World of Warcraft-Community sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von The War Within wartet, sieht die Zukunft des Alternativspiels rosiger aus als je zuvor.

Was sind World of Warcraft Warbands?

World of Warcraft Warbands ist eine neue Funktion, die in der Erweiterung „The War Within“ eingeführt wurde und eine tiefere Interkonnektivität zwischen mehreren Charakteren innerhalb des Battle.net-Kontos eines Spielers ermöglicht.

Welche Vorteile bieten World of Warcraft Warbands Alternativspielern?

World of Warcraft Warbands verbessert das alternative Spielerlebnis erheblich, indem es einen nahtlosen Charakterwechsel, gemeinsame Rufe, Sammlungen, Erfolge, Ausrüstung und Zugriff auf eine spezielle Warband-Bank ermöglicht.

Werden sich World of Warcraft Warbands auf Transmogs auswirken?

Ja, das neue System ermöglicht die Verfügbarkeit von Transmogs in der gesamten Kriegerschar, unabhängig vom Rüstungstyp. Wenn man einem Charakter ein bestimmtes Aussehen verleiht, kann er von anderen Charakteren innerhalb der Kriegerschar verwendet werden.

Werden Gegenstände, die beim Abholen gebunden werden, weiterhin handelbar sein?

Nein, beim Aufheben gebundene Gegenstände werden jetzt automatisch erlernt, sodass kein manueller Handel oder doppelter Gegenstandserwerb erforderlich ist.

