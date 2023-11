Entdecken Sie die Wunder des Universums im Franklin Institute

By

PHILADELPHIA – Bereiten Sie sich in der neuesten Ausstellung des Franklin Institute, „Wondrous Space“, auf eine beeindruckende Reise durch die Weiten des Weltraums vor. Dieses kosmische Wunderland öffnet an diesem Samstag seine Pforten und bietet eine fesselnde Erkundung der Geheimnisse und Wunder, die jenseits unseres Horizonts liegen.

Vergessen Sie die Vorstellung, dass der Weltraum leer und frei von Wundern sei. Im Herzen der Ausstellung erwartet Sie ein riesiger Marsglobus, der Faszination und Neugier auf den fernen Kosmos weckt. Aber diese Ausstellung geht über bloße visuelle Darstellungen hinaus. Chefastronom Derrick Pitts betont, dass „Wondrous Space“ äußerst interaktiv gestaltet ist und eine Reihe spannender Mehrfamilienerlebnisse bietet.

Die erste Etage der Ausstellung, eingehüllt in die Dunkelheit, die der Weite des Weltraums ähnelt, befasst sich mit den Elementen der Himmelskörper und bietet Einblicke in die rätselhaften Phänomene, die unser Universum bewohnen. Von Schwarzen Löchern bis hin zu Galaxien erhalten Besucher jeden Alters ein tieferes Verständnis des Kosmos in der Hoffnung, den Nachthimmel für immer mit einer neuen Wertschätzung und Verbundenheit betrachten zu können.

Beim Betreten der zweiten Etage werden die Gäste von den beeindruckenden Erwartungen der Weltraumforschung mitgerissen. Mit der Präsentation von Raketen, Rovern und faszinierenden Raumanzügen lässt dieser Abschnitt Besucher in eine Welt eintauchen, in der die Menschen es sich zum Ziel gesetzt haben, zum Mond zurückzukehren und schließlich den Mars zu erreichen. Über die technischen Wunder hinaus bietet die Ausstellung interaktive Stationen, die die inspirierenden Fachleute hinter diesen bahnbrechenden Missionen hervorheben. Pitts betont die Bedeutung der Repräsentation und erklärt: „Wir möchten, dass Kinder sich diese unglaublichen Karrieren vorstellen und sehen, wie Menschen, die wie sie aussehen, diese großartige und aufregende Arbeit leisten.“

„Wondrous Space“ wird eine Dauerausstellung im Franklin Institute sein und als Vorläufer für fünf weitere bahnbrechende Installationen in den kommenden Jahren dienen. Zur Feier seiner feierlichen Eröffnung schenkt das Institut den ersten 250 Besuchern jeweils am Samstag und Sonntag kostenlose Space Shuttles und sorgt so für ein unvergessliches Erlebnis für alle.

Bereiten Sie sich auf eine beeindruckende Reise durch die Weiten des Weltraums in der neuesten Ausstellung des Franklin Institute, „Wondrous Space“, vor.

Häufigste Fragen

Was ist der Schwerpunkt der Ausstellung „Wondrous Space“ im Franklin Institute?

Das Hauptaugenmerk der Ausstellung „Wondrous Space“ liegt darauf, die Besucher über die Wunder des Universums jenseits des sichtbaren Horizonts aufzuklären und eine tiefere Verbindung zum Kosmos zu schaffen.

Was erwartet die Besucher in der Ausstellung?

Besucher können sich auf einen riesigen Marsglobus, interaktive Displays, Raketen, Rover und Raumanzüge freuen und mehr über die Fachleute erfahren, die an der Weltraumforschung beteiligt sind.

Wie ist die Ausstellung interaktiv gestaltet?

Die Ausstellung bietet Mehrfamilienerlebnisse, interaktive Stationen und Elemente, die Besucher jeden Alters ansprechen und es ihnen ermöglichen, aktiv an ihrer Erkundung des Weltraums teilzunehmen.

Warum ist Repräsentation in der Ausstellung wichtig?

Ziel der Ausstellung ist es, jüngere Generationen zu inspirieren, indem sie Personen mit unterschiedlichem Hintergrund vorstellt und sie dazu ermutigt, sich eine Karriere in der Weltraumforschung vorzustellen.

Wie lange dauert die Ausstellung?

„Wondrous Space“ ist eine Dauerausstellung im Franklin Institute und es ist geplant, in Zukunft fünf weitere bahnbrechende Ausstellungen zu eröffnen.

(Quelle: The Franklin Institute)