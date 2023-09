Die Auswirkungen der Biberwanderung auf arktische Gemeinschaften verstehen

Eine neue Studie namens Barin, die in Inuit Nunangat für Beavers and social-ecological Resilience steht, untersucht, wie sich die Migration der Biber in die Arktis auf die Region und ihre Gemeinden auswirkt. Wenn sich Biber weiter nach Norden bewegen, kann ihre Fähigkeit, Wasserwege zu verändern und das umgebende Gelände neu zu gestalten, erhebliche Folgen haben.

Unter der Leitung von Helen Wheeler von der Anglia Ruskin University und Phillip Marsh von der Wilfrid Laurier University in Zusammenarbeit mit Herb Nakimayak vom Inuvialuit Fish Joint Management Committee und anderen Partnern zielt das Barin-Projekt darauf ab, die biberbedingten Veränderungen an Bächen und Seen und deren Auswirkungen zu verstehen Veränderungen wirken sich auf Menschen aus. Diese Forschung ist besonders wichtig für die Siedlungsregion Inuvialuit in Kanada.

In Alaska untersuchen Wissenschaftler wie Ken Tape seit Jahren die Auswirkungen von Bibern und haben das Arctic Beaver Observation Network (A-Bon) gegründet, um die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zwischen Forschern aus verschiedenen Regionen zu erleichtern. Allerdings holt Kanada immer noch auf, was die Untersuchung und das Verständnis des Ausmaßes der Biberprobleme in der Arktis angeht.

Biber haben weitreichende Auswirkungen auf Tieflandökosysteme, darunter Permafrost, Kohlenstoffkreislauf, Fischbestände und Wasserqualität. Während die Auswirkungen von Bibern in anderen Gebieten ausführlich untersucht wurden, stellt die Arktis aufgrund ihres gefrorenen Bodens und der temperaturbegrenzten Systeme besondere Herausforderungen dar. Die Arktis erfährt aufgrund des Klimawandels bereits erhebliche Veränderungen, so dass es wichtig ist, die spezifischen Veränderungen zu ermitteln, die auf Biber zurückzuführen sind.

Das Barin-Projekt zielt darauf ab, mehrere Schlüsselthemen anzugehen, wie etwa das Wachstum der Biberpopulation, seine Auswirkungen auf Fische und Fischlebensräume und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die umliegenden Gemeinden. Die Forschung umfasst die Verwendung von NASA-Satellitendaten und statistischen Modellen, um Biberbewegungen und hydrologische Veränderungen vorherzusagen. Dazu gehören auch Community-Workshops, das Sammeln mündlicher Überlieferungen und die Datenerfassung vor Ort.

Das Untersuchungsgebiet für Barin umfasst Aklavik, Tuktoyaktuk und Inuvik sowie Wassereinzugsgebiete entlang der Inuvik-Tuktoyaktuk-Autobahn. Herb Nakimayak, der Vorsitzende des Inuvialuit Fish Joint Management Committee, hat bedeutende Veränderungen in diesen Gebieten beobachtet, wie zum Beispiel die Zunahme von Biberdämmen und deren Auswirkungen auf fischführende Bäche und Ökosysteme, auf die Wale und Robben angewiesen sind.

Insgesamt zielt das Barin-Projekt darauf ab, wertvolle Forschungsergebnisse bereitzustellen, die bei der Entscheidungsfindung helfen und Strategien für eine kontinuierliche gemeinschaftsbasierte Überwachung und Verwaltung entwickeln können. Durch das Verständnis der Auswirkungen der Biberwanderung auf arktische Gemeinschaften können bessere Maßnahmen umgesetzt werden, um die Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit dieser Ökosysteme sicherzustellen.

Quellen: Inuvik Drum, Yale Environment 360