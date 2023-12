Strengere Vorschriften zum Schutz der natürlichen Ruhe in US-Nationalparks

By

Es wurden neue Vorschriften eingeführt, um die Anzahl der Flugzeuge und Hubschrauber zu begrenzen, die den Mount Rushmore und andere Nationaldenkmäler und Parks in den Vereinigten Staaten überfliegen. Ziel ist es, die Ruhe und Stille dieser beliebten Naturgebiete zu schützen. Die durch Flugreisen verursachte Lärmbelästigung ist seit langem ein Grund für Frustration bei Besuchern, und mit der Umsetzung neuer Managementpläne für fast zwei Dutzend Nationalparks und Denkmäler hat das Problem endlich einen Bruchpunkt erreicht.

Mount Rushmore und der Badlands-Nationalpark haben kürzlich einige der strengsten Vorschriften angekündigt, die es je gab. Damit ist es ab April faktisch verboten, dass Rundflugflüge einen Umkreis von einer halben Meile um die Sehenswürdigkeiten in South Dakota erreichen. Dies stellt Reiseveranstalter wie Black Hills Aerial Adventures jedoch vor Herausforderungen, da alternative Routen gefunden werden müssen, um ihre Geschäfte zu retten.

Diese Vorschriften gehen auf ein Urteil eines Bundesberufungsgerichts vor drei Jahren zurück, das feststellte, dass der National Park Service und die Federal Aviation Administration es versäumt hatten, ein Gesetz aus dem Jahr 2000 durchzusetzen, das kommerzielle Flugrundflüge über Parks und Stammesgebieten regelt. Die Vorschriften sind Teil eines Zeitplans zur Festlegung von Regeln, und viele treten jetzt in Kraft. Die Brisanz des Themas hat jedoch zu möglichen Rechtsstreitigkeiten seitens der Industriegruppe und zu Klagen von Umweltkoalitionsgruppen geführt.

Kritiker argumentieren, dass der Lärm der Hubschrauberblätter die natürliche Geräuschkulisse stört und das Besuchererlebnis beeinträchtigt. Kristen Brengel von der National Parks Conservation Association bezweifelt die Gerechtigkeit der Situation, da die Zahl der Besucher am Boden die Zahl der über ihnen fliegenden Besucher bei weitem übersteigt. Andererseits heben die Luftfahrtunternehmen den unübertroffenen Zugang hervor, den sie insbesondere für ältere und behinderte Menschen bieten.

Rundflüge entstanden in den 1930er Jahren, als Hubschrauberpiloten, die am Hoover-Staudamm-Projekt arbeiteten, damit begannen, ihren Familien Überflüge zu ermöglichen. Im Laufe der Jahre wurden Vorschriften zur Verwaltung von Flugreisen erlassen, insbesondere nach der Tragödie einer Kollision am Grand Canyon im Jahr 1986. Der Kongress verabschiedete im Jahr 2000 Gesetze zur Festlegung von Regeln für andere Nationalparks, deren Einhaltung sich jedoch aufgrund bürokratischer Schwierigkeiten verzögerte .

Mit einem Bundesgerichtsbeschluss aus dem Jahr 2020 wurde die Einhaltung für 23 Nationalparks vorgeschrieben, darunter beliebte Orte wie Glacier, Arches und Great Smoky Mountains. Vor der Pandemie wurden im Jahr 15,624 2020 Flugreisen gemeldet, was einem Rückgang von etwa 30 % entspricht. Die aktuellen Bemühungen konzentrieren sich auf die Umsetzung der Pläne und Vereinbarungen in den verbleibenden Parks.

