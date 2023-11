Wir stellen Ihnen die Karte der erweiterten Pflanzenhärtezonen vor: Ihr unverzichtbares Gartengerät

By

Die mit Spannung erwartete Veröffentlichung der neuen Karte der Pflanzenhärtezonen durch das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) ist für Gärtner im ganzen Land ein Wendepunkt. Diese aktualisierte Karte wurde in Zusammenarbeit mit der PRISM Climate Group der Oregon State University und dem Agricultural Research Service des USDA entwickelt und ist die bisher genaueste und detaillierteste Version.

Vorbei sind die Zeiten der Unsicherheit bei der Auswahl der Pflanzen für Ihren Garten. Die Karte der Pflanzenhärtezonen liefert wichtige Informationen über die kältesten Wintertemperaturen, denen Pflanzen an bestimmten Standorten standhalten können. Diese Karte ist in 13 Zonen unterteilt, von denen jede einen 10-Grad-Fahrenheit-Bereich darstellt, und weiter unterteilt in halbe Zonen, die einen 5-Grad-Bereich repräsentieren. Diese Karte wird Sie bei der Pflanzenauswahl präzise unterstützen.

Das Besondere an dieser neuen Ausgabe ist die Einbeziehung von Daten von beeindruckenden 13,412 Wetterstationen, eine deutliche Steigerung gegenüber den 7,983 in der Ausgabe 2012. Diese Fülle an Informationen, kombiniert mit innovativen Kartierungstechniken unter Verwendung der neuesten PRISM-Technologie, hat zu einer Karte geführt, die sowohl genau als auch detailliert ist.

„Unser Ziel war es, eine Karte zu erstellen, die Gärtnern und Züchtern die aktuellsten Informationen liefert“, sagte Christopher Daly, Direktor der PRISM Climate Group und Hauptautor der Karte. „Durch die Einbindung weiterer Stationen und den Einsatz fortschrittlicher Kartierungstechniken haben wir ein bisher unerreichtes Maß an Genauigkeit erreicht.“

Die Verbesserungen, die diese neue Karte mit sich bringt, sind nicht nur klimabedingt. Laut Daly hat die Implementierung fortschrittlicher Kartierungstechniken und zusätzlicher Datenpunkte auch zu lokalen Änderungen geführt. Diese Änderungen sind ein Beweis für die Genauigkeit und Liebe zum Detail der Karte.

Zur Karte der Pflanzenhärtezonen gibt es eine wertvolle „Tipps für Züchter“-Funktion. Diese Ressource bietet Einblicke in Programme des Agricultural Research Service, die für Gärtner und Pflanzenliebhaber relevant und nützlich sind. Darüber hinaus ist diese Karte von unschätzbarem Wert für die USDA Risk Management Agency bei der Festlegung von Ernteversicherungsstandards und für Wissenschaftler, die die Ausbreitung exotischer Unkräuter und Insekten untersuchen.

Für die geschätzten 80 Millionen amerikanischen Gärtner und Züchter ist diese Karte ein unverzichtbares Werkzeug, das ihre Gartenreise revolutionieren wird. Machen Sie das Beste aus dieser erweiterten Karte der Pflanzenhärtezonen und entdecken Sie ein ganz neues Maß an Sicherheit bei Ihren Gartenentscheidungen.

Häufigste Fragen

Was ist die Karte der Pflanzenhärtezonen?

Die Plant Hardiness Zone Map ist ein nationaler Standard, der vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) entwickelt wurde, um Gärtnern dabei zu helfen, zu bestimmen, welche Pflanzen die besten Chancen haben, die kältesten Wintertemperaturen an einem bestimmten Standort zu überstehen.

Was macht die neue Karte der Pflanzenhärtezonen einzigartig?

Die neue Karte der Pflanzenhärtezonen ist die genaueste und detaillierteste Version, die jemals veröffentlicht wurde. Es umfasst Daten von über 13,000 Wetterstationen und nutzt fortschrittliche Kartierungstechniken, die von der PRISM Climate Group der Oregon State University und dem Agricultural Research Service des USDA entwickelt wurden.

Wie funktioniert die Karte der Pflanzenhärtezonen?

Die Karte ist in 13 Zonen unterteilt, die jeweils einen Temperaturbereich von 10 Grad Fahrenheit darstellen. Jede Zone ist weiter in zwei Halbzonen unterteilt, die einen 5-Grad-Bereich darstellen. Indem Sie die Zone Ihres Standorts identifizieren, können Sie Pflanzen auswählen, die den niedrigsten jährlichen Wintertemperaturen in Ihrer Region standhalten können.

Wer kann von der Karte der Pflanzenhärtezonen profitieren?

Die Karte der Pflanzenhärtezonen ist für Gärtner, Züchter und Pflanzenliebhaber in den Vereinigten Staaten von unschätzbarem Wert. Es liefert wichtige Informationen für die Auswahl von Pflanzen, die für bestimmte Klimazonen am besten geeignet sind. Darüber hinaus wird es von der USDA Risk Management Agency und Wissenschaftlern genutzt, die an exotischen Unkräutern und Insekten forschen.

Quelle: Oregon State University. Abgerufen von https://phys.org/news/2023-11-hardiness-gardeners-nationwide-unveiled.html