Mike's York Road Tavern unter neuem Besitzer wird mit neuem Look wiedereröffnet

By

Warminster, PA – Das legendäre Mike's Bar and Grill in Warminster feiert mit einem brandneuen Namen und einer neu gestalteten Atmosphäre ein Comeback. Unter neuem Besitzer befindet sich das historische Restaurant in der 544 York Road. wird als Mike's York Road Tavern wiedereröffnet und dem beliebten Lokal neues Leben einhauchen.

Der neue Eigentümer, der zufälligerweise Mike heißt, hat umfangreiche Renovierungsarbeiten vorgenommen, um den Raum aufzuwerten. Die Bar wurde erweitert und bietet mehr Platz für die Bedienung der Kunden. Die Banketträume wurden modernisiert, um ein moderneres und komfortableres Ambiente zu schaffen.

Obwohl die Taverne derzeit umgestaltet wird, ist der neue Besitzer bestrebt, die Essenz des ursprünglichen Mike's zu bewahren. Auf der Speisekarte finden die Gäste zeitlose Klassiker wie Steak Bites, Stingers und Baby Back Ribs sowie eine Vielzahl neuer Gerichte, darunter Fladenbrot und Meeresfrüchte-Spezialitäten. Unterhaltung und Live-Musik werden in Mike's York Road Tavern weiterhin ein fester Bestandteil sein.

Die historische Bedeutung des Veranstaltungsortes geht weder dem neuen Eigentümer noch der Gemeinde verloren. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1730 und gilt als eines der ältesten in der Gemeinde Warminster. Es nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte von Bucks County ein. Es gibt sogar Gerüchte, dass auf dem Dachboden ein Geist namens Penelope lauert.

Matthew Penge, Präsident der Warminster Historical Society, drückte seine Zufriedenheit mit den Renovierungsarbeiten aus und erklärte: „Sieht großartig aus. Ich freue mich, dass es zu seinen historischen Wurzeln zurückgekehrt ist.“ Mit der Rückkehr mehrerer ursprünglicher Mitarbeiter und eines erfahrenen Restaurantmanagementteams ist Mike's York Road Tavern bereit, außergewöhnlichen Service und ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis zu bieten.

Obwohl noch kein konkreter Eröffnungstermin bekannt gegeben wurde, unternimmt die Taverne bereits Vorbereitungen. Zur Verstärkung ihres Teams sind sie derzeit auf der Suche nach Linienköchen, Busfahrern, Läufern und Hostessen. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website des Wirtshauses oder per E-Mail [E-Mail geschützt] .

Während die mit Spannung erwartete Wiedereröffnung näher rückt, freut sich die Gemeinde auf die Wiederbelebung dieses historischen Hauses. Mike's York Road Tavern heißt seine Gäste wieder mit offenen Armen willkommen und bietet eine Mischung aus vertrauten Geschmäckern und neuen Erlebnissen in einem erfrischenden und einladenden Ambiente.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Mike's York Road Tavern unter neuem Besitzer wird mit neuem Look wiedereröffnet