Ein biomedizinisches Physiklabor erhält Zuschuss für die laserbasierte Behandlung von Eierstockkrebs

By

Ein Labor der Northeastern University hat einen Zuschuss in Höhe von 2.7 Millionen US-Dollar für die Entwicklung einer neuen Behandlung für Eierstockkrebs erhalten. Bei der Behandlung werden Laser eingesetzt, um chemoresistente Krebszellen zu identifizieren und gezielt anzugreifen und gleichzeitig das Immunsystem des Patienten zu stärken. Das Forschungsprojekt mit dem Titel „Fraktionierte Photoimmuntherapie zur Nutzung niedrig dosierter Immunstimulation bei Eierstockkrebs“ ist eine Zusammenarbeit zwischen der Northeastern University, dem MD Anderson Cancer Center und dem Moffitt Cancer Center.

Eierstockkrebs ist eine der tödlichsten Krebsarten bei Frauen und wird oft erst im Spätstadium diagnostiziert. Aktuelle Behandlungsmöglichkeiten für Eierstockkrebs im fortgeschrittenen Stadium umfassen eine Operation zur Entfernung von Tumoren, gefolgt von einer hochdosierten Chemotherapie. Allerdings stoßen diese Behandlungen aufgrund von Arzneimittelresistenzen und dosislimitierender Toxizität oft an ihre Grenzen. Es besteht Bedarf an wirksameren Behandlungsansätzen, die auch das Immunsystem des Patienten in die Krebsbekämpfung einbeziehen können.

Die laserbasierte Behandlung, bekannt als photodynamische Therapie oder Photoimmuntherapie, wurde bereits in klinischen Pilotversuchen getestet und hat sich als vielversprechend erwiesen. Durch die Verwendung spezifischer Antikörper, die auf Krebszellen abzielen und photoaktive Moleküle tragen, kann die Behandlung reaktive Spezies in einem lokalisierten Bereich aktivieren und so chemoresistente Krebszellen schädigen. Der Vorteil dieser Behandlung besteht darin, dass sie das Immunsystem auch auf eine nachfolgende Immuntherapie vorbereitet, wodurch möglicherweise „gute“ Immunzellen geschont und „schlechte“ Tumorzellen, die das Immunsystem hemmen, entfernt werden.

Zusätzlich zur Behandlung arbeitet das Labor auch an der Entwicklung eines Miniaturmikroskops, das in den Körper eingeführt werden kann, um Tumore mithilfe von Licht zu beurteilen. Das Mikroskop verwendet zur Bildgebung kurze Lichtimpulse, die über eine optische Faser übertragen werden. Derzeit sind solche Geräte groß und teuer, aber das Labor möchte ein leichtes, tragbares Lasergerät entwickeln, das etwa 10,000 US-Dollar kosten wird.

Die Forschung ist stark interdisziplinär und umfasst Mathematik, Physik, Photophysik, Quantenphysik, Biophysik, Biochemie und Tumorimmunologie. Die Northeastern University wird die experimentellen Arbeiten für die Behandlung durchführen, während das Enderling-Labor mithilfe der mathematischen Onkologie prognostizieren wird, wie ein Tumor auf die Behandlung reagieren wird. Computermodellierung wird auch verwendet, um verschiedene Bedingungen zu simulieren, die experimentell nicht getestet werden können.

Diese Forschung zeigt vielversprechendes Potenzial für die Entwicklung einer laserbasierten Behandlung, die gezielt auf chemoresistente Eierstockkrebszellen abzielt und das Immunsystem der Patientin zur Abwehr anregt. Die Entwicklung eines Miniaturmikroskops wird außerdem wertvolle Einblicke in Tumorzellen liefern und als Leitfaden für weitere Experimente und Behandlungen dienen.

Quellen:

– Nordöstliche globale Nachrichten

- Amerikanische Krebs Gesellschaft