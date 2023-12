New Jerseys einzigartige Frühstückssandwiches: Ein kulinarisches Abenteuer

Wenn es um Frühstückssandwiches geht, sind die New Jerseyer für ihre Vorliebe für Taylor-Schinken/Schweinebrötchen, Ei und Käse bekannt. Aber es gibt noch eine ganze Welt an Frühstückssandwiches, die über die traditionellen Lieblingssandwiches hinausgehen. Hier sind einige einzigartige und köstliche Optionen, die Ihr Frühstücks-Sandwich-Spiel auf die nächste Stufe heben.

Bei Walnut Street Bagels & Co. finden Sie das Eggs Milanese Sandwich. Dieser Neuling in der Montclair-Bagel-Szene bietet eine Kombination aus Spiegeleiern, Mozzarella, karamellisierten Zwiebeln, italienischen langen Peperoni, Rucola und Chipotle-Mayonnaise. Die Mischung aus Würze, Süße und Bitterkeit sorgt für ein wirklich köstliches Erlebnis.

Wenn Sie auf der Suche nach einer gesünderen Alternative sind, gehen Sie zum Bagel House in West Deptford und genießen Sie dort das Truthahn-Speck-Ei-Sandwich mit Avocado und Tomate. Dieser unbekannte Star beweist, dass Truthahnspeck in Kombination mit frischen Zutaten wie Avocado und Tomate genauso lecker sein kann wie sein Gegenstück aus Schweinefleisch.

Für ein Frühstückssandwich-Erlebnis vom Bauernhof auf den Tisch besuchen Sie die Beach Plum Farm in West Cape May. Ihr Bauernsandwich mit Speck besteht aus Produkten und Fleisch aus der Region, darunter Speck von den eigenen Berkshire-Schweinen. Genießen Sie Ihr Sandwich in der wunderschönen Umgebung des Picknickplatzes.

Dad's Deli in Marlton ist vielleicht schwer zu finden, aber das Schweinebrötchen, das Ei und das Käsesandwich auf einem Brötchen sind eine Reise wert. Dieses kräftige und herzhafte Sandwich stillt selbst den größten Appetit.

Wenn ein Taylor-Schinken-Ei-Käse-Sandwich nicht ausreicht, besuchen Sie The Bagel Nook in Princeton und Freehold mit ihrem Double Nooker. Dieses gestapelte Sandwich besteht aus Schichten aus Ei, Fleisch, Käse und Kartoffeln auf einem ihrer berühmten Bagels. Sie werden das Gefühl haben, als hätten Sie zwei fantastische Frühstücksbrötchen auf einmal gegessen.

Plaza Bagels in Clifton ist kein gewöhnlicher Bagelladen. Mit seiner Punkrock-Atmosphäre und der einzigartigen Speisekarte finden Sie köstliche Überraschungen wie Taylor-Schinken, Ei und Käse auf einem marmorierten Roggenbagel. Die Kombination aus Aromen und Texturen macht Lust auf mehr.

Wenn es um klassische Einfachheit geht, ist Summit Diner in Summit das Beste. Ihr Taylor-Schinken-Ei-Käse-Sandwich ist ein Meisterwerk ohne Schnickschnack. Genießen Sie es an der Theke für das volle Diner-Erlebnis.

Wenn Sie abenteuerlustig und genussvoll sind, bietet Off the Grill in Upper Freehold das „The Heart Attack“-Sandwich an. Vollgepackt mit Schweinebrötchen, Wurst, Speck und Schinken macht dieses Sandwich seinem Namen alle Ehre. Für eine etwas zahmere Variante ist das Speck-Ei-Brötchen auf einem harten Brötchen ebenso lecker.

Erweitern Sie Ihren Horizont für Frühstückssandwiches und probieren Sie diese einzigartigen und köstlichen Optionen in ganz New Jersey. Von vielseitigen Bagel-Läden bis hin zu klassischen Diners bietet der Bundesstaat für jeden Frühstücksliebhaber etwas.

