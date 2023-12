Intel veröffentlicht neue Treiber für Intel Arc-GPUs

Intel hat kürzlich seine neuesten Treiber für Intel Arc-GPUs auf den Markt gebracht und bietet Unterstützung für die neuen Core-Ultra-Chips und deren integrierte Grafik. Das Treiberupdate enthält mehrere bemerkenswerte Verbesserungen und Korrekturen für verschiedene Spiele und Anwendungen.

Die neue Treiberversion 31.0.101.5081 WHQL und 31.0.101.5122 WHQL umfasst Unterstützung für Intel Core Ultra mit Intel Arc Graphics und Intel Graphics. Außerdem werden einige Probleme mit früheren Versionen behoben und Verbesserungen für die Spieleleistung eingeführt.

Zu den Gaming-Highlights gehört, dass das Treiberupdate im Vergleich zum Softwaretreiber 31.0.101.5074 erhebliche Verbesserungen der Spieleleistung auf Intel Arc A-Series-Grafikprodukten mit sich bringt. Wenn Battlefield 1 beispielsweise mit 1080p und Ultra-Einstellungen läuft, kann man mit einer durchschnittlichen FPS-Steigerung von bis zu 30 % rechnen.

Zusätzlich zu den Gaming-Verbesserungen erweitert das Treiber-Update die Intel Arc Control-Funktionen. Es unterstützt jetzt die Übertragung von Webcam-Filtern im neuronalen Stil über Hintergrundeffekte, HDR-Aufnahme, HDR-zu-SDR-Streaming auf HDR-kompatiblen Displays und Hotkey-Anpassung.

In den Versionshinweisen werden auch behobene Probleme detailliert beschrieben, wie z. B. Zeilenbeschädigungen während des Fortnite-Gameplays mit bestimmten Anti-Aliasing-Einstellungen für Grafikprodukte der Intel Arc A-Serie. Es gibt jedoch auch bekannte Probleme, auf die Benutzer stoßen könnten, darunter Anwendungsabstürze während des Spiels in Dead by Daylight und Beschädigungen im Gelände in Diablo 4 für Intel Core Ultra mit Intel Arc-Grafikprodukten.

Darüber hinaus behebt das Treiber-Update bestimmte Probleme mit Intel Iris Xe MAX-Grafikprodukten und Intel Core-Prozessorprodukten (12.–14. Generation) und sorgt so für ein flüssigeres und stabileres Spielerlebnis.

Intel Arc Control hat außerdem einige Korrekturen erhalten, darunter eine verbesserte Aktivierung der virtuellen Kamera, die Beseitigung von Fehler-Popups nach Stromereignissen und eine zuverlässigere Beibehaltung der Anwendungseinstellungen. Es gibt jedoch immer noch bekannte Probleme, die Sie beachten sollten, wie z. B. die Generierung mehrerer Videodateien bei bestimmten Spielen bei Verwendung der Arc Control Studio-Aufnahme.

Interessierte Nutzer können die neuen Treiber herunterladen und finden die vollständigen Versionshinweise im PDF-Format auf der Website von Intel. Mit diesen Updates möchte Intel Benutzern ein optimiertes und verbessertes Spielerlebnis auf ihren Intel Arc-GPUs bieten.