Zur Feier der Meilensteine ​​von Rockstar Games werden neue GTA Online-Artikel veröffentlicht

Rockstar Games, der legendäre Spieleentwickler hinter der Grand Theft Auto-Reihe, feiert sein 25-jähriges Jubiläum sowie das 10-jährige Jubiläum von GTA V und GTA Online mit Stil. Vor Kurzem wurde in GTA Online eine Reihe neuer Gegenstände veröffentlicht, um diese bedeutenden Meilensteine ​​zu feiern.

Die neueste Kollektion umfasst eine Vielzahl an Kleidungsstücken und eine besondere Lackierung. Während einige der Kleidungsstücke schon einmal im Spiel zu sehen waren, handelt es sich bei anderen um Merchandise-Artikel, die Rockstar Games im letzten Jahrzehnt verkauft hat. Von T-Shirts im Rockstar Games-Stil bis hin zu GTA V-Jubiläums-T-Shirts und Outfits, die von den Protagonisten des Spiels (Franklin, Michael und Trevor) getragen werden, haben Spieler in GTA Online die Qual der Wahl, wenn es um individuelle Kleidung geht.

Eine herausragende Neuerung ist die exklusive Knuckleduster Sport-Lackierung, die nur auf den Itali GTO Stinger TT angewendet werden kann. Dieses auffällige Design verleiht dem Fahrzeug eine einzigartige Note und wird auf den virtuellen Straßen von Los Santos mit Sicherheit für Aufsehen sorgen.

Das Entsperren dieser Gegenstände ist ein unkomplizierter Vorgang. Spieler müssen sich nur bei GTA Online anmelden und erhalten im Spiel eine Nachricht, die die Verfügbarkeit der neuen Gegenstände bestätigt. Um die Kleidungsstücke anzuprobieren, können die Spieler eine Garderobe oder ein Bekleidungsgeschäft aufsuchen, um den gewünschten Look zu kreieren. Und für diejenigen, die unbedingt die Knuckleduster Sport-Lackierung anbringen möchten, ist ein Ausflug zu einem Zollamt in Los Santos angebracht.

Mit der Veröffentlichung dieser feierlichen Gegenstände haben Spieler die Möglichkeit, ihre Liebe zu Rockstar Games und der GTA-Reihe mit Stil zum Ausdruck zu bringen. Egal, ob Sie ein Rockstar-T-Shirt anziehen oder sich als ihr Lieblingscharakter aus GTA V verkleiden – die Möglichkeiten für den persönlichen Ausdruck in GTA Online waren noch nie so gut.

