Schlafen wie Vögel: Ein Einblick in die Schlafgewohnheiten von Dinosauriern

Vor rund 71 Millionen Jahren fiel ein kleiner Theropoden-Dinosaurier in seinen letzten Schlaf und hinterließ ein bemerkenswertes Fossil, das Aufschluss über alte Schlafgewohnheiten gibt. Das kürzlich in der Wüste Gobi in der Mongolei entdeckte Fossil gehört zu einer bisher unbekannten Art namens Jaculinykus yaruui, die Ähnlichkeiten mit modernen Vögeln aufweist.

Im Gegensatz zur allgemeinen Wahrnehmung von Dinosauriern als riesige, furchterregende Kreaturen, die die Erde durchstreifen, gehörte Jaculinykus yaruui zu einer Gruppe kleiner Theropoden namens Alvarezsauridae. Diese Dinosaurier zeichneten sich durch lange Arme mit dreifingrigen Händen aus, die sich ideal zum Greifen von Gegenständen eigneten. Während früher angenommen wurde, dass Alvarezsauridae die ersten flugunfähigen Vögel darstellten, werden sie heute als nicht-vogelartige Theropoden klassifiziert, die eng mit Vögeln verwandt sind.

Das Fossil von Jaculinykus yaruui zeigt im Schlaf eine einzigartige Haltung, die der moderner Vögel ähnelt. Sein Hals und sein Schwanz sind gewölbt und seine Hinterbeine sind unter dem Becken gefaltet. Diese stereotype, vogelartige Schlafposition ähnelt der, die bei Troodontiden wie Mei long und Sinornithoides youngi beobachtet wird.

Diese Entdeckung legt nahe, dass die Schlafposition ein weiteres gemeinsames Merkmal von Dinosauriern und Vögeln gewesen sein könnte. Moderne Vögel rollen sich beim Schlafen zusammen, um Wärme zu sparen, und wenn man bedenkt, dass gefiederte Theropoden Warmblüter waren, ist es plausibel, dass Jaculinykus yaruui ebenfalls eine ähnliche Haltung einnahm, um sich warm zu halten.

Der Befund stellt herkömmliche Annahmen über das Verhalten von Dinosauriern in Frage und liefert den endgültigen Beweis für vogelähnliche Schlafgewohnheiten, lange bevor sich Vögel entwickelten. Es trägt zu unserem Verständnis der umfassenden Anatomie der Alvarezsauridae bei und verdeutlicht die komplexe evolutionäre Beziehung zwischen theropoden Dinosauriern und Vögeln.

Die in PLoS ONE veröffentlichte Studie unterstreicht die Bedeutung von Fossilienfunden für die Aufklärung der Geheimnisse des prähistorischen Lebens. Durch die Untersuchung der einzigartigen Merkmale und Verhaltensweisen antiker Arten zeichnen Wissenschaftler weiterhin ein detaillierteres Bild der fernen Vergangenheit der Erde.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Warum ist die Schlafposition von Jaculinykus yaruui wichtig?

Die Schlafposition von Jaculinykus yaruui liefert Hinweise auf vogelähnliche Verhaltensweisen bei Theropodendinosauriern, die keine Vögel sind. Es lässt darauf schließen, dass eine zusammengerollte Haltung im Schlaf ein gemeinsames Merkmal von Dinosauriern und modernen Vögeln gewesen sein könnte.

F: Welche Bedeutung hat die Familie Alvarezsauridae?

Die Familie der Alvarezsauridae umfasst kleine Theropodendinosaurier, die früher als die ersten flugunfähigen Vögel galten. Heute werden sie jedoch als eng mit Vögeln verwandte Nicht-Vogel-Theropoden klassifiziert, was wertvolle Einblicke in die evolutionäre Verbindung zwischen Dinosauriern und Vögeln bietet.

F: Wie hat ihnen die Schlafposition geholfen, sich warm zu halten?

Moderne Vögel rollen sich im Schlaf zusammen, um Wärme zu sparen. Da Jaculinykus yaruui und andere gefiederte Theropoden wahrscheinlich Warmblüter waren, könnte ihnen die Einnahme einer ähnlichen Haltung im Schlaf dabei geholfen haben, ihre Körpertemperatur zu regulieren.