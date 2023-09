Mit Patch 10.2 kommt eine neue legendäre Zweihandaxt zu World of Warcraft Dragonflight

By

Blizzard Entertainment hat die Einführung einer neuen legendären Waffe im kommenden Patch 10.2 von World of Warcraft Dragonflight bestätigt. Die neuesten Details zeigen, dass es sich bei dieser legendären Waffe um eine Zweihandaxt handeln wird, die allen Charakteren offen steht, die solche Waffen tragen können, unabhängig von ihrer Klasse. Dies ist eine Abkehr von der ersten legendären Waffe von Dragonflight, Nasz'uro, dem Unbound Legacy, die klassenspezifische Einschränkungen hatte. Die neue legendäre Axt wird die erste ihrer Art seit der Erweiterung Wrath of the Lich King im Jahr 2009 sein.

Taylor Sanders, ein WoW-Begegnungsdesigner, erwähnte in einem Interview, dass sie das Feedback der Spieler berücksichtigt haben und daran arbeiten, sicherzustellen, dass der Erwerb seltener Gegenstände und Drops nicht frustrierend ist. Sie möchten, dass sich diese Gegenstände beim Erwerb verdient und aufregend anfühlen. Ziel ist es, auf die Bedenken von Spielern einzugehen, die der Meinung sind, dass bestimmte Spezialisierungen und Klassen aufgrund spezifischer seltener Gegenstände einen Vorteil haben. Durch die Einführung einer legendären Waffe, die mehreren Klassen wie Paladinen, Todesrittern und Kriegern zugänglich ist, hoffen die Entwickler, den Druck zu verringern, den Spieler verspüren, wenn ihre Klasse möglicherweise von einer anderen mit besserer Ausrüstung übertroffen wird.

Entgegen den Erwartungen wird die legendäre Waffe in Patch 10.2 nicht, wie von vielen Spielern erwartet, auf Druiden ausgerichtet sein. Stattdessen wird es eng mit der Geschichte und dem Charakter von Fyrakk verbunden sein und der Erzählung von „Guardians of the Dream“ Bedeutung verleihen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die legendäre Zweihandaxt ein Raid-Drop von Fyrakk sein wird, der im kommenden Raid namens Amirdrassil als Endgegner fungieren wird.

Mit der Veröffentlichung von Patch 10.2 später in diesem Jahr können sich Spieler darauf freuen, Fortschritte zu machen und auf diese mit Spannung erwartete legendäre Zweihandaxt hinzuarbeiten. Es verdeutlicht das Engagement von Blizzard, das World of Warcraft-Erlebnis zu verbessern und es für alle Spieler ausgewogener und lohnender zu machen.

