Neue Borderlands-Kollektion: Die Büchse der Pandora bietet Fans ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis

Die kürzlich veröffentlichte Borderlands Collection: Pandora's Box ist unter Borderlands-Fans ein Hit geworden und kletterte schnell in die „Top-Paid“-Xbox-Charts. Seit ihrer Veröffentlichung am 1. September hat die Kollektion den zweiten Platz der britischen Charts erreicht und bleibt in den USA auf Platz sieben.

Einer der Hauptgründe für seine Beliebtheit ist der derzeit verfügbare massive Rabatt von 60 %, der den Preis von 123.99 £ / 149.99 $ auf 49.59 £ / 59.99 $ senkt. Darüber hinaus können sich diejenigen, die bereits eines der in der Sammlung enthaltenen Spiele besitzen, über einen noch größeren Rabatt freuen.

Die Borderlands Collection: Pandora's Box umfasst sechs Spiele sowie alle Zusatzinhalte für jedes Spiel. Fans können stundenlanges, fesselndes Gameplay und Erkundungen im einzigartigen Borderlands-Universum erwarten.

Für diejenigen, die sich für den Kauf der Kollektion interessieren, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür, bevor der Rabatt etwa am Mittwoch oder Donnerstag dieser Woche ausläuft. Die Sammlung kann problemlos im Xbox Store gefunden werden.

Viele Fans sind von diesem Angebot begeistert, da es einen tollen Mehrwert für die sechs Spiele und ihre zusätzlichen Inhalte bietet. Die Meinungen können jedoch unterschiedlich sein, und Einzelpersonen werden ermutigt, ihre Gedanken im Kommentarbereich mitzuteilen.

