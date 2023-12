Erinnerung an das legendäre Aufeinandertreffen zwischen Cavan und Meath im All-Ireland-Football-Finale 1952

In dem historischen Buch „Chasing Sam Maguire: The All-Ireland Football Championship 1928-1977“ beleuchten die Autoren Colm Keys und Dermot Reilly eine fesselnde Geschichte, die Fußballbegeisterte, insbesondere diejenigen in Cavan, in ihren Bann ziehen wird.

Während des All-Ireland-Football-Finales 1952 kam es zu einem legendären Aufeinandertreffen zweier Brüderpaare – den Maguires. Die ursprünglich aus Cornafean in Cavan stammende Familie Maguire war einige Jahre zuvor etwas außerhalb von Oldcastle, jenseits der Grenze zu Meath, umgesiedelt.

Die älteren Brüder Des und Liam beschlossen, den Verein zu wechseln, blieben aber ihrem Heimatland treu. Der jüngere Bruder Brendan, der noch Student am Gormanston College auf der Meath-Seite war, musste jedoch eine andere Entscheidung treffen. Obwohl Brendan als Minderjähriger für beide Bezirke spielberechtigt war, entschied er sich, sich für seinen Wohnsitzbezirk Meath anzumelden.

Diese Entscheidung bereitete die Bühne für einen epischen Showdown, bei dem Bruder gegen Bruder antrat, als Cavan und Meath im All-Ireland-Football-Finale gegeneinander antraten. Es war ein spannungsgeladenes Spiel, da die Loyalitäten der Familie auf dem Spielfeld aufeinanderprallten. Die Geschichte der Maguire-Brüder wurde zum Symbol der intensiven Rivalität und Hingabe, die in der All-Ireland Football Championship herrscht.

FAQ:

F: Wer waren die Maguire-Brüder?

A: Die Maguire-Brüder waren Des, Liam und Brendan, die im All-Ireland-Football-Finale 1952 zwischen Cavan und Meath zu Rivalen wurden.

F: Wo lebte die Familie Maguire ursprünglich?

A: Die Familie Maguire lebte ursprünglich in Cornafean, in Cavan.

F: Haben alle Maguire-Brüder den Landkreis gewechselt?

A: Nur die älteren Brüder Des und Liam wechselten den Verein, blieben aber ihrem Heimatbezirk Cavan treu. Brendan, der jüngere Bruder, meldete sich für Meath, seinen damaligen Wohnsitz, an.