Gesetzgeber in Wisconsin schlagen Gesetzesentwurf zur Entkriminalisierung des Marihuanabesitzes vor

Wisconsin-Gesetzgeber aus allen Parteigrenzen schließen sich zusammen, um einen neuen Gesetzentwurf einzubringen, der darauf abzielt, den Besitz von Marihuana in geringem Umfang zu entkriminalisieren. Die Abgeordneten Shae Sortwell (R) und Sylvia Ortiz-Velez (D) unterstützen zusammen mit Senatorin Lena Taylor (D) die Gesetzgebung, die darauf abzielt, den Stillstand in der Cannabispolitik in der von der Republikanischen Partei kontrollierten Legislative zu durchbrechen.

Der Gesetzesvorschlag sieht vor, dass der Besitz von bis zu 14 Gramm Cannabis mit einer zivilrechtlichen Einziehung von 100 US-Dollar bestraft wird, wodurch die Gefahr einer Gefängnisstrafe entfällt. Es würde auch verhindern, dass Wiederholungstäter mit härteren Strafen rechnen müssen, indem Verurteilungen mit einem Gewicht von bis zu 28 Gramm nicht berücksichtigt werden. Die Befürworter des Gesetzentwurfs argumentieren, dass Wisconsin Menschen nicht wegen geringfügiger Marihuana-Vergehen inhaftieren sollte, insbesondere wenn andere Bundesstaaten bereits Schritte zur Entkriminalisierung des Marihuana-Besitzes unternommen haben.

Die Gesetzgebung würde den Arbeitgebern auch einen größeren Ermessensspielraum bei den Richtlinien für Cannabistests am Arbeitsplatz einräumen. Während der Gesetzentwurf darauf abzielt, die Strafen für den Besitz und die Verwendung von Marihuana-Utensilien zu reduzieren, sieht er dennoch die Verhängung von Geldstrafen von bis zu 10 US-Dollar für diese Straftaten vor.

Zusätzlich zur Entkriminalisierung zielt der Gesetzentwurf darauf ab, die Haftung von Arbeitgebern einzuschränken, die sich dafür entscheiden, von Bewerbern oder Arbeitnehmern keine THC-Drogentests zu verlangen. Es gibt jedoch einige Ausnahmen von dieser Richtlinie, z. B. Jobs, die Bundesverträge, die Einhaltung der Vorschriften des US-Verkehrsministeriums oder Tarifverträge mit bestimmten Mandaten beinhalten.

Die Befürworter des Gesetzentwurfs fordern andere Gesetzgeber auf, Mitunterstützer zu werden, bevor er offiziell eingeführt wird.

Während Befürworter einer Marihuana-Reform im Allgemeinen alle Schritte zur Beendigung der Verhaftungen wegen Cannabisdelikten in Wisconsin begrüßen, argumentieren einige, dass die Entkriminalisierung nicht weit genug geht. Demokraten wie die Minderheitsführerin im Senat, Melissa Agard, drängen auf eine umfassende Legalisierung und fordern die Öffentlichkeit auf, Druck auf die Vertreter auszuüben, Anhörungen zu diesem Thema abzuhalten.

Wisconsin stellt in der Region einen Sonderfall dar, da Nachbarstaaten wie Illinois, Michigan und Minnesota Marihuana bereits legalisiert haben. Dennoch widersetzte sich die konservativ geprägte Legislative selbst einer schrittweisen Reform. Die jüngste Veröffentlichung einer Steuerschätzung des Finanzministeriums des US-Bundesstaates deutet jedoch darauf hin, dass die Legalisierung von Marihuana erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben und jährlich Steuereinnahmen in Höhe von rund 170 Millionen US-Dollar generieren könnte.

Während das Schicksal des Gesetzentwurfs ungewiss bleibt, werden Befürworter und Gesetzgeber weiterhin auf eine vernünftige Marihuana-Politik drängen, die die veränderte Einstellung gegenüber Cannabis widerspiegelt.