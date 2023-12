Neue Methode zur Bestimmung der Bewohnbarkeit von Exoplaneten entwickelt

Eine kürzlich durchgeführte Studie eines internationalen Forscherteams, zu dem Wissenschaftler des MIT und der University of Birmingham gehören, hat einen innovativen Ansatz zur Beurteilung der Bewohnbarkeit von Exoplaneten oder potenziell bewohnten Planeten enthüllt. Die in Nature Astronomy veröffentlichte Studie schlägt vor, dass auf einem Planeten das Vorhandensein von flüssigem Wasser angenommen werden kann, wenn er im Vergleich zu seinen Nachbarplaneten eine geringere Konzentration von Kohlendioxid in seiner Atmosphäre aufweist.

Die Forscher deuten darauf hin, dass dieses Phänomen darauf zurückzuführen sein könnte, dass Kohlendioxid im Ozean gelöst oder von einer planetengroßen Biomasse absorbiert wird. Die Fähigkeit, flüssiges Wasser zu halten, wird als entscheidender Faktor für die Bewohnbarkeit eines Planeten angesehen, ähnlich der „bewohnbaren Zone“ oder „Goldlöckchen-Zone“ der Erde, die die Region um einen Stern herum ist, in der die Bedingungen für flüssiges Wasser optimal sind.

Vor dieser Entdeckung erforderte die Bestimmung der Bewohnbarkeit eines Planeten unpraktische Methoden wie die Suche nach einem reflektierenden Sternenlicht oder Glitzern. Diese Ansätze sind jedoch schwer mit vorhandener Technologie zu erfassen. Die neu vorgeschlagene Methode hingegen bietet sofortige Anwendbarkeit, da die Messung der Menge an Kohlendioxid in der Atmosphäre eines Planeten ein relativ einfacher Prozess ist.

Amaury Triaud, Co-Leiter des Forscherteams und Professor für Exoplanetologie an der University of Birmingham, glaubt, dass die Untersuchung von Kohlendioxid auf anderen Planeten Aufschluss darüber geben könnte, bei welchem Kohlenstoffgehalt ein Planet unbewohnbar wird. Zum Beispiel liegt der deutliche Unterschied zwischen der Erde und der Venus trotz ihrer Ähnlichkeiten in den hohen Kohlenstoffwerten in der Venus-Atmosphäre. Diese Unterschiede könnten durch einen vergangenen klimatischen Wendepunkt verursacht worden sein, der die Venus unbewohnbar machte.

Die Studie legt auch nahe, dass die neue Methode als Biosignatur dienen kann und Hinweise auf biologische Prozesse liefert. Julien de Wit, Co-Leiter der Studie und Assistenzprofessor für Planetenwissenschaften am MIT, betont, dass die Emission von Sauerstoff, ein deutliches Zeichen für den Kohlenstoffverbrauch durch Biologie, in Ozon umgewandelt werden kann, das gemeinsam mit Kohlendioxid eine unterscheidbare Signatur aufweist. Die gleichzeitige Entdeckung von Kohlendioxid und Ozon kann Einblicke sowohl in die Bewohnbarkeit als auch in das potenzielle Vorhandensein von Leben geben.

Darüber hinaus bringt diese Entwicklung neue Hoffnung für große Teleskope wie das James Webb Space Telescope (JWST), da es die Aussichten für die Entdeckung von Leben auf Exoplaneten stärkt. Indem sie die Signatur von Kohlendioxid nutzen, können Wissenschaftler nicht nur das Vorhandensein von flüssigem Wasser ableiten, sondern auch den Weg zur Identifizierung von Leben ebnen.

Zusammenfassung: Wissenschaftler des MIT und der University of Birmingham haben eine neue Methode zur Bestimmung der Bewohnbarkeit von Exoplaneten entwickelt. Durch die Analyse des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre eines Planeten können Forscher ableiten, ob flüssiges Wasser vorhanden ist, was ein entscheidender Faktor für die Bewohnbarkeit ist. Frühere Methoden wie die Suche nach Sternenlichtreflexionen erwiesen sich aufgrund technologischer Einschränkungen als unpraktikabel. Die Messung von Kohlendioxidlevels bietet einen praktikableren Ansatz und kann als Biosignatur für potenzielles Leben dienen. Die Ergebnisse geben Hoffnung für Teleskope wie das JWST, da die Chancen zur Entdeckung von Lebenszeichen auf Exoplaneten steigen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

F: Was ist die Bedeutung der Bestimmung der Bewohnbarkeit eines Planeten?

A: Die Beurteilung der Bewohnbarkeit eines Planeten ermöglicht es Wissenschaftlern, potenzielle Kandidaten für die Aufnahme von Leben zu identifizieren und unser Verständnis von außerirdischen Umgebungen und den Bedingungen, die für uns bekanntes Leben notwendig sind, zu erhöhen.

F: Wie wurde die Bewohnbarkeit traditionell bestimmt?

A: Frühere Methoden zur Bestimmung der Bewohnbarkeit umfassten die Suche nach Sternenlichtreflexionen oder „Glitzern“ auf Exoplaneten. Diese Methoden waren jedoch aufgrund technologischer Einschränkungen schwer zu erfassen.

F: Wie funktioniert die neue Methode?

A: Die neue Methode beruht auf der Analyse der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre eines Planeten. Wenn ein Planet weniger Kohlendioxid im Vergleich zu seinen Nachbarplaneten aufweist, deutet dies auf das potenzielle Vorhandensein von flüssigem Wasser hin.

F: Kann die neue Methode als Biosignatur verwendet werden?

A: Ja, die Studie legt nahe, dass die gleichzeitige Entdeckung von Kohlendioxid und Ozon auf biologische Prozesse hinweisen und das potenzielle Vorhandensein von Leben auf Exoplaneten anzeigen kann.

Quellen:

– [Nature Astronomy](https://www.nature.com/natastron/)