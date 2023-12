Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Wasser und möglicherweise Leben durch das Fehlen von Kohlendioxid nachgewiesen werden können

Forscher am MIT, der University of Birmingham und anderen Institutionen haben eine neue Methode zur Erkennung von flüssigem Wasser und potenziellem Leben auf anderen Planeten vorgeschlagen. Anstatt nach dem Vorhandensein eines bestimmten chemischen Merkmals in Planetenatmosphären zu suchen, schlagen sie vor, nach dem Fehlen von Kohlendioxid zu suchen. Die Forscher argumentieren, dass ein terrestrischer Planet, der signifikant weniger Kohlendioxid in seiner Atmosphäre hat als andere Planeten im selben System, auf das Vorhandensein von flüssigem Wasser und mögliche Bewohnbarkeit hinweisen könnte.

Dieser neue Ansatz gilt als realistischer als bisherige Methoden, da er mit aktuellen Technologien erkannt werden kann. Das kommende James Webb Space Telescope (JWST) der NASA soll in der Lage sein, diese Signatur zu erkennen. Julien de Wit, Assistenzprofessor für Planetenwissenschaften am MIT, bezeichnet dies als einen bedeutenden Durchbruch und erklärt, dass dies einen Weg bietet, um festzustellen, ob es in den nächsten Jahren flüssiges Wasser auf anderen Planeten gibt.

Aktuelle Teleskope ermöglichen es Wissenschaftlern, den Abstand eines Planeten zu seinem Stern zu messen und seine bewohnbare Zone abzuschätzen, sie liefern jedoch keine direkte Bestätigung für das Vorhandensein von flüssigem Wasser auf der Oberfläche des Planeten. Der neue Ansatz orientiert sich an unserem eigenen Sonnensystem, insbesondere an den Unterschieden zwischen Venus, Erde und Mars. Die Erde, der einzige Planet der drei mit flüssigem Wasser, hat deutlich weniger Kohlendioxid in seiner Atmosphäre im Vergleich zu den anderen.

Das Forscherteam schlägt eine schrittweise Strategie zur Erkennung bewohnbarer Planeten vor, indem sie nach der Signatur von verarmtem Kohlendioxid suchen. Sie schlagen vor, zunächst die Anwesenheit von Atmosphären auf mehreren Planeten in einem System durch die Erkennung von Kohlendioxid zu bestätigen, das voraussichtlich die meisten Planetenatmosphären dominieren wird. Dann können sie durch den Vergleich des Kohlendioxidgehalts dieser Planeten solche identifizieren, die signifikant weniger Kohlendioxid aufweisen, was auf mögliche Bewohnbarkeit und das Vorhandensein von flüssigem Wasser hinweist.

Obwohl bewohnbare Bedingungen nicht das Vorhandensein von Leben garantieren, schlagen die Forscher auch vor, nach einem weiteren Merkmal in der Atmosphäre eines Planeten, Ozon, zu suchen, um die Möglichkeit von Leben zu beurteilen. Weitere Forschung und Beobachtungen sind jedoch erforderlich, um diese Methode zu überprüfen und das Vorhandensein von Wasser und Leben auf anderen Planeten zu bestätigen.

FAQ

1. Wie können flüssiges Wasser und Leben auf anderen Planeten nachgewiesen werden?

Die Wissenschaftler schlagen vor, nach dem Fehlen von Kohlendioxid in den Atmosphären terrestrischer Planeten zu suchen. Eine signifikante Verringerung des Kohlendioxids im Vergleich zu anderen Planeten im selben System könnte auf das Vorhandensein von flüssigem Wasser und möglicher Bewohnbarkeit hinweisen.

2. Was ist der Vorteil dieser neuen Methode?

Diese Methode kann mit aktuellen Technologien erkannt werden und wird voraussichtlich mit dem kommenden James Webb Space Telescope der NASA möglich sein. Sie bietet einen realistischeren Ansatz im Vergleich zu früheren Methoden, die mit vorhandenen Technologien schwer zu messen waren.

3. Wie funktioniert diese Methode?

Die Forscher schlagen vor, die Anwesenheit von Atmosphären auf mehreren Planeten durch die Erkennung von Kohlendioxid zu bestätigen. Dann können sie durch den Vergleich des Kohlendioxidgehalts dieser Planeten solche identifizieren, die signifikant weniger Kohlendioxid aufweisen, was auf mögliche Bewohnbarkeit und das Vorhandensein von flüssigem Wasser hinweist.

4. Garantiert der Nachweis bewohnbarer Bedingungen das Vorhandensein von Leben?

Obwohl bewohnbare Bedingungen auf die Möglichkeit von Leben hinweisen, kann das Vorhandensein von Leben nicht allein aufgrund der Entdeckung von flüssigem Wasser bestätigt werden. Die Forscher schlagen auch vor, nach dem Vorhandensein von Ozon in der Atmosphäre eines Planeten zu suchen, um die Möglichkeit von Leben zu beurteilen. Weitere Forschung und Beobachtungen sind erforderlich, um das Vorhandensein von Wasser und Leben auf anderen Planeten zu bestätigen.