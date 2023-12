Neue Cat-Brawler-Kit stößt zur Brawl Stars Season 22 hinzu

Zusammenfassung: Brawl Stars führt in der kommenden Season 22 einen neuen legendären Brawler namens Kit ein. Kit ist ein katzenartiger Brawler im Looney-Tune-Stil mit mächtigen Klauen, die selbst die härtesten Gegner auf Abstand halten können. Spieler können Kit freischalten, indem sie ihn für 3800 Credits kaufen oder das Early Access Kit-Bundle erwerben, das zusätzliche Gegenstände und Ressourcen über einen Zeitraum von sieben Tagen enthält. Kits Hauptangriff, Klauen, fügt allen Gegnern in Nahkampfreichweite Schaden zu. Er besitzt auch einen zweiten Angriff namens Garnknäuel, bei dem er explosive Garnbomben abfeuert. Kits Superfähigkeit, Trag mich, ermöglicht es ihm, sich an Teamkameraden anzuhängen und sie zu heilen, während er Schaden an Gegnern verursacht. Mit neuen Gadgets und Sternkräften wie Pappschachtel und Cheeseburger bietet Kit verschiedene Gameplay-Strategien für verschiedene Modi in Brawl Stars.

FAQ:

F: Wie kann ich Kit in Brawl Stars freischalten?

A: Spieler können Kit für 3800 Credits kaufen oder das Early Access Kit-Bundle für zusätzliche Gegenstände und Ressourcen erwerben.

F: Was sind Kits Hauptangriffe?

A: Kits Hauptangriffe sind Klauen und Garnknäuel. Mit Klauen kann er Gegnern in Nahkampfreichweite Schaden zufügen, während er mit Garnknäuel explosive Bomben abfeuern kann.

F: Was ist Kits Superfähigkeit?

A: Kits Superfähigkeit, Trag mich, ermöglicht es ihm, sich an Teamkameraden anzuhängen und sie zu heilen, während er Schaden an Gegnern verursacht.

F: Welche Gadgets und Sternkräfte hat Kit?

A: Kit hat Gadgets wie Pappschachtel und Cheeseburger, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten bieten. Seine Sternkräfte umfassen Power Cube und Übermäßig anhänglich.

F: Welche Modi eignen sich am besten für den Einsatz von Kit in Brawl Stars?

A: Kit wird für die Modi Brawl Ball, Gem Grab und Showdown empfohlen, in denen seine Fähigkeiten strategisch für Angriff und Verteidigung genutzt werden können.