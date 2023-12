Netflix startet mit Spannung erwartete „Grand Theft Auto“-Trilogie

Netflix wird mit seiner jüngsten Ankündigung, die mit Spannung erwartete „Grand Theft Auto“-Trilogie zu veröffentlichen, die Spielebranche aufmischen. Der Streaming-Riese plant, „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ am 14. Dezember zu seinem wachsenden Katalog an Handyspielen hinzuzufügen. Netflix-Abonnenten können auf das Spiel im App Store, bei Google Play und auf dem Netflix-Handy zugreifen App.

Mit diesem strategischen Schritt möchte Netflix von den enormen Verbraucherausgaben im Spielemarkt profitieren, der weltweit (ohne China und Russland) auf 140 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Durch die Verbindung von Mitgliedern, die Fans bestimmter geistiger Eigentumsrechte (IPs) sind, mit Spielen, die sie lieben, glaubt Netflix, dass es sein aktuelles Kernangebot an Filmen und Serien nutzen kann, um eine starke Inhaltskategorie im Gaming-Bereich zu schaffen.

Das von Take-Two Interactive entwickelte „Grand Theft Auto“-Franchise ist eine hochgelobte und ikonische Serie in der Spielebranche. Mit bisher über 410 Millionen verkauften Einheiten erfreut es sich großer Beliebtheit und einer treuen Fangemeinde. Allein „Grand Theft Auto V“ war das am schnellsten verkaufte Einzelhandelstitel, der einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar erzielte, während sein Online-Pendant weiterhin beträchtliche Einnahmen für den Verlag generiert.

Obwohl der Vorstoß von Netflix in den Gaming-Bereich vielversprechend ist, sieht sich das Unternehmen einer starken Konkurrenz durch Branchenriesen wie Microsoft und Apple ausgesetzt. Durch die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft und die Integration seiner cloudbasierten Xbox Cloud Gaming-Plattform hat sich das Unternehmen als herausragender Player in der Mobile-Gaming-Branche positioniert. Auch der App Store von Apple ist ein wichtiger Akteur und dominiert den Mobile-Gaming-Markt.

Um sich als erfolgreiche Gaming-Option zu etablieren, muss Netflix seine Bibliothek um eine umfangreichere Titelsammlung erweitern. Allerdings könnten die starke Markenbekanntheit, der bestehende Abonnentenstamm und das Engagement für die Produktion qualitativ hochwertiger Inhalte dem Unternehmen einen Vorteil bei der Anziehung von Spielern verschaffen.

