Netflix bringt Grand Theft Auto-Trilogie auf mobile Plattformen

Netflix hat angekündigt, die klassischen Titel der legendären Grand Theft Auto-Serie in sein Mobile-Gaming-Angebot aufzunehmen. „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“, das „Grand Theft Auto III“, „Grand Theft Auto: Vice City“ und „Grand Theft Auto: San Andreas“ umfasst, wird für Netflix-Kunden auf mobilen Plattformen verfügbar sein ab 14. Dezember. Die Spiele wurden speziell für mobile Geräte aktualisiert und sind über den App Store von Apple, Google Play und die mobile Netflix-App verfügbar.

Dieser strategische Schritt von Netflix kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Vorfreude auf die Veröffentlichung von „Grand Theft Auto 6“, dem mit Spannung erwarteten nächsten Teil der Serie, steigt. Rockstar Games, der Entwickler von Grand Theft Auto, gab kürzlich bekannt, dass der erste Trailer zum Spiel Anfang Dezember veröffentlicht wird.

Die Entscheidung von Netflix, diese beliebten GTA-Titel in sein Spieleangebot aufzunehmen, steht im Einklang mit seiner Gesamtstrategie, den Wert seines Dienstes für Verbraucher zu steigern. Ohne Werbung, In-App-Käufe oder zusätzliche Gebühren möchte Netflix ein inklusives Spielerlebnis direkt in seinem Kern-Streaming-Dienst bieten.

Zusätzlich zur Grand Theft Auto-Trilogie hat Netflix seine mobile Spielebibliothek erweitert und bietet nun mehr als 80 Spiele verschiedener Genres an. Der Streaming-Riese plant, sein Engagement im Bereich Spiele in den kommenden Jahren weiter auszubauen.

Mit der Hinzufügung der Grand Theft Auto-Reihe diversifiziert Netflix sein Gaming-Angebot weiter und umfasst bereits Spiele, die auf beliebten Originalserien und Filmen basieren. Das Sortiment umfasst Spiele wie „Chicken Run: Eggstraction“, „Money Heist: Interactive Fiction“, „Shadow and Bone: Enter the Fold“ und „The Dragon Prince: Xadia“. Ein Multiplayer-Actionspiel basierend auf Zach Snyders „Rebel Moon“-Filmen ist ebenfalls in der Entwicklung.

Insgesamt zielt die Expansion von Netflix in die Gaming-Branche darauf ab, die Kundenbindung zu steigern und seinen Abonnenten ein umfassendes Unterhaltungserlebnis zu bieten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wann wird die Grand Theft Auto-Trilogie auf Netflix verfügbar sein?

Netflix-Kunden können ab dem 14. Dezember auf „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ zugreifen.

2. Kann ich die GTA-Spiele auf meinem Mobilgerät spielen?

Ja, die Grand Theft Auto-Trilogie wurde speziell für mobile Plattformen aktualisiert und kann im App Store von Apple, bei Google Play und in der mobilen Netflix-App gespielt werden.

3. Kann ich die Spiele ohne zusätzliche Kosten oder Gebühren spielen?

Ja, Netflix bietet seinen Kunden die GTA-Trilogie ohne zusätzliche Kosten, ohne Werbung, In-App-Käufe oder zusätzliche Gebühren an.

4. Welche anderen Spiele sind im mobilen Gaming-Angebot von Netflix verfügbar?

Netflix bietet derzeit über 80 Handyspiele verschiedener Genres an, darunter Spiele, die auf beliebten Originalserien und -filmen basieren, wie „Chicken Run: Eggstraction“, „Money Heist: Interactive Fiction“, „Shadow and Bone: Enter the Fold“ und „ Der Drachenprinz: Xadia.“

5. Was ist die Gesamtstrategie von Netflix in Bezug auf Spiele?

Netflix möchte den Wert seines Dienstes steigern, indem es seinen Abonnenten ein umfassendes Unterhaltungserlebnis bietet, einschließlich einer vielfältigen Auswahl an Spielen ohne zusätzliche Kosten oder Gebühren.