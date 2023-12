In einer aktuellen Entwicklung hat Nepal Russland aufgefordert, die Entsendung von Gurkha-Soldaten an die Front in der Ukraine einzustellen. Diese Anfrage kommt, nachdem Nepal seit Februar 2022 den Verlust von sechs seiner Soldaten, die im russischen Militär dienten, erlebte, was bei der nepalesischen Bevölkerung Ärger und Besorgnis hervorrief. Das nepalesische Außenministerium hat sich an Russland gewandt und die sofortige Rückgabe der Leichen der Soldaten und eine Entschädigung für ihre Familien gefordert.

Die nepalesische Regierung unternimmt weiterhin diplomatische Bemühungen, um die Freilassung eines nepalesischen Soldaten zu erreichen, der derzeit gefangen genommen wird, während er an der Seite der russischen Armee in der Ukraine kämpft. Es ist erwähnenswert, dass Nepal kein formelles Abkommen mit Russland über den Einsatz von Soldaten hat.

Berichten zufolge haben seit Beginn des Konflikts etwa 150 bis 200 Nepalesen als Söldner in der russischen Armee gearbeitet. Milan Raj Tuladhar, Nepals Botschafter in Moskau, betont, dass junge Nepalesen mit lukrativen Finanzangeboten angelockt und faktisch nach Russland geschmuggelt werden, um sich dort den Kriegsanstrengungen anzuschließen. Allerdings arbeitet die nepalesische Regierung aktiv mit den internationalen Behörden zusammen, um ihre Bürger zurückzuführen und sie davon abzuhalten, sich den Armeen von Drittländern außerhalb bestehender internationaler Abkommen anzuschließen.

Der Mut und die Kampffähigkeiten der Gurkha-Soldaten sind gut dokumentiert und können auf eine lange Dienstgeschichte in der britischen und indischen Armee zurückblicken. Das nepalesische Außenministerium erinnert seine Bürger an die Risiken, die mit dem Beitritt zu ausländischen Streitkräften verbunden sind, und fordert sie dringend auf, sich an die bestehenden internationalen Abkommen des Landes zu halten.

Während Russland versucht, seine Bodentruppen in der Ukraine zu verstärken, unterzeichnete Präsident Wladimir Putin kürzlich ein Dekret, das die Rekrutierung um etwa 170,000 Mann auf insgesamt 1.32 Millionen Soldaten erhöht. Dieser Anstieg der Rekrutierungen erfolgt, da Russland in seinem 22 Monate andauernden Krieg Rekordverluste hinnehmen muss. Bei der Rekrutierungskampagne wurden verschiedene Taktiken eingesetzt, darunter Bargeldprämien, gezielte Kontaktaufnahme und Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen und Sozialdiensten.

Nepals Appell, den Einsatz von Gurkha-Soldaten in der Ukraine zu beenden, unterstreicht die Herausforderungen, vor denen Länder stehen, wenn ihre Bürger in externe Konflikte verwickelt werden. Der Fokus liegt nun auf Russland, das die heikle diplomatische Situation bewältigt und die von Nepal geäußerten Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und des Wohlergehens seiner Soldaten berücksichtigt.

