By

Mark Harmons Abschied von der CBS-Hitserie „NCIS“ hinterließ bei den Fans eine tiefe Verzweiflung. Es könnte jedoch einen Hoffnungsschimmer für seine Rückkehr geben. In einem aktuellen Interview sprach Harmon die Möglichkeit an, seine Rolle als Supervisory Special Agent Leroy Jethro Gibbs erneut zu übernehmen.

Als Harmon nach Gibbs‘ Zukunft in der Serie gefragt wurde, blieb er rätselhaft. Er gab zu, dass Gibbs zuletzt beim Angeln in einem Bach gesehen wurde, aber ob er zurückkehren würde oder nicht, blieb ungewiss. Obwohl er keine definitive Antwort gab, leugnete er auch nicht die Möglichkeit eines Comebacks.

Interessanterweise gestand Harmon, dass er die Rolle des Gibbs gar nicht erst übernommen hätte. Es war der Name der Figur, Leroy Jethro Gibbs, der seine Aufmerksamkeit erregte und ihn überzeugte, an der Show teilzunehmen. Inmitten der Diskussionen über die Namensänderung in Bob Johnson bestand Harmon darauf, Leroy Jethro Gibbs zu behalten.

Während die Fans gespannt auf die Nachricht von Harmons Rückkehr warten, hoffen sie auch auf das Wiederauftauchen anderer geliebter Charaktere. Michael Weatherly, der 13 Staffeln lang Anthony „Tony“ DiNozzo spielte, löste kürzlich mit einem Foto, das an seine frühere Rolle erinnert, Spekulationen aus. Darüber hinaus hinterließ der Tod von David McCallum, der Donald „Ducky“ Mallard verkörperte, eine Lücke im Ensemble der Serie.

Während das Schicksal von Leroy Jethro Gibbs auf dem Spiel steht, können Fans nur auf eine überraschende Rückkehr hoffen, die die fesselnde Dynamik und Kameradschaft von NCIS zurückbringt.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Gibt es Hoffnung für Leroy Jethro Gibbs‘ Rückkehr zu NCIS?