Die Weihnachtsspecials von NBC ziehen Millionen von Zuschauern an

Die Weihnachtsspecials von NBC waren ein Publikumserfolg und lockten am Mittwochabend Millionen von Zuschauern an. Die jährliche Sondersendung „Weihnachten im Rockefeller Center“ erreichte über drei Tage mit verzögerter Ausstrahlung ein Publikum von 7 Millionen Menschen auf NBC, Peacock und digitalen Plattformen. Dies war die beste Zuschauerzahl für die Rockefeller-Weihnachtsbaumbeleuchtung seit 2020, mit einem Anstieg von 7 % im Vergleich zum Vorjahr.

Das von Kelly Clarkson moderierte Special beinhaltete Auftritte einer mit Stars besetzten Besetzung, darunter Chloe Bailey, Adam Blackstone, Cher, David Foster, Liz Gillies, Darlene Love, Seth MacFarlane, Barry Manilow, Katharine McPhee, Keke Palmer, Carly Pearce und Manuel Turizo. Die Zuschauer schalteten ein, um die festliche Atmosphäre und die fesselnden Darbietungen zu genießen.

Nach „Christmas in Rockefeller Center“ strahlte NBC zum ersten Mal „Christmas at Graceland“ aus, eine Live-Weihnachtssendung, die in Elvis Presleys Haus aufgezeichnet wurde. Als ausführender Produzent war Riley Keough, die Enkelin von Elvis Presley, verantwortlich. Die Sondersendung zog an drei Tagen auf allen Plattformen 5.2 Millionen Zuschauer an. Während des Zeitfensters um 10 Uhr war es die meistgesehene Sendung und erhielt die höchste Bewertung in der Schlüsseldemo.

„Christmas at Graceland“ beinhaltete Auftritte von Alanis Morissette, John Legend, Kacey Musgraves, Kane Brown, Lainey Wilson, Lana Del Rey, Post Malone und The War and Treaty. Die Starpower und die einzigartige Location trugen zum Reiz des Specials bei und machten es zu einem Muss für Fans von Weihnachtsmusik.

Insgesamt brachten die Weihnachtsspecials von NBC Millionen von Zuschauern Freude und Unterhaltung, indem sie die Weihnachtsstimmung einfingen und talentierte Künstler zur Schau stellten. Der Erfolg dieser Sondersendungen zeigt die anhaltende Anziehungskraft von Weihnachtsprogrammen und die Kraft, Menschen durch Musik und Feierlichkeiten zusammenzubringen.