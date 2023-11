By

Der Reporter und Wochenendmoderator von NBC Chicago, Evrod Cassimy, verbreitet an diesem Black Friday mit der Veröffentlichung seiner neuen Weihnachtssingle „Please Come Home for Christmas“ Weihnachtsstimmung. Diese herzliche R&B-Ballade drückt die Sehnsucht nach der Nähe zu den Liebsten während der Festtage aus und erinnert an die Bedeutung der Familie.

Das Besondere an Cassimys Weihnachtssingle ist, dass 100 % des Erlöses zur Unterstützung der Bewohner der Chicago Housing Authority gespendet werden. Durch den Kauf oder das Vorspeichern der Single können Sie nicht nur einen schönen Song genießen, sondern auch einen Beitrag für einen guten Zweck leisten.

Evrod Cassimys musikalisches Talent geht Hand in Hand mit seiner Karriere als renommierter Journalist. Zusätzlich zu seinem Erfolg in der Berichterstattung hat Cassimy drei Studioalben veröffentlicht und hatte sogar die Gelegenheit, an der Seite von Ikonen wie Patti LaBelle und Boyz II Men aufzutreten.

Sie können „Please Come Home for Christmas“ im Hinblick auf die Veröffentlichung am Black Friday vorbestellen oder speichern. Damit zeigen Sie Ihre Unterstützung für die Bewohner der Chicago Housing Authority und ihr Wohlergehen während der Ferienzeit.

FAQ:

F: Wo kann ich die Single vorbestellen oder vorspeichern?

A: Sie können „Please Come Home for Christmas“ vor der Veröffentlichung am Black Friday unter [URL/Domain] vorbestellen oder speichern.

F: Ist Evrod Cassimy ein professioneller Musiker?

A: Evrod Cassimy ist nicht nur ein talentierter Journalist, sondern auch ein versierter Musiker mit drei Studioalben.

F: Wie kommen die Einnahmen aus der Single den Bewohnern der Chicago Housing Authority zugute?

A: 100 % des Erlöses der Single „Please Come Home for Christmas“ werden gespendet, um die Bewohner der Chicago Housing Authority zu unterstützen und so dazu beizutragen, ihre Weihnachtszeit und ihr allgemeines Wohlbefinden zu verbessern.