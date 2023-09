So finden Sie Ronnie 2K in MyCareer von NBA 2K24

Wenn Sie Ronnie 2K in „MyCareer“ von NBA 2K24 finden, können Sie sich bei zukünftigen Profis einen Vorsprung verschaffen, da Sie mit dem Rebirth-Vorteil bei insgesamt 90 beginnen können. In den vergangenen Jahren wurde Ronnie 2K in der Stadt verteilt und die Spieler mussten ihn finden und Ziele erfüllen, um Belohnungen freizuschalten. In NBA 2K24 ist es jedoch viel einfacher, Ronnie 2K zu finden. Er befindet sich am Strand, genauer gesagt in der Nähe der 3v3-Plätze. Sie können ihn leicht erkennen, da er von anderen Spielern umgeben ist und einen Pool-Floatie um seine Taille gewickelt hat.

Um die Rebirth-Quest zu starten und Ronnie 2K in NBA 2K24 zu finden, müssen Sie zu Ihrem Menü „Spezielle Aktivitäten“ gehen und die Quest auslösen. Sobald Sie mit der Quest begonnen haben, müssen Sie insgesamt 90 erreichen und dann zu Ronnie für ein zweites Gespräch zurückkehren. Nach Abschluss belohnt dich Ronnie mit 3,000 VC und dem Rebirth-Vorteil. Der Rebirth-Vorteil ermöglicht es Ihnen, alle zukünftigen MyPlayers mit einer Gesamtbewertung von 90 zu starten und gibt 5 % Boosts für berechtigte Abzeichen, die ebenfalls bei einem Silber-Level beginnen.

Das Hinzufügen von Nebenquests, Aktivitäten und Sammlerstücken in MyCareer von NBA 2K24 hat es für die Spieler immersiver und ansprechender gemacht. Die Präsenz von Ronnie 2K im Spiel sorgt für zusätzliche Spannung, während die Spieler versuchen, ihn zu finden und Belohnungen freizuschalten. Mit der vereinfachten Position von Ronnie 2K in NBA 2K24 können Spieler problemlos auf den Rebirth-Vorteil zugreifen und die Vorteile genießen, die er für ihr MyCareer-Erlebnis bietet.

