The Backlash Against NBA 2K24: Zweitschlechtestes Steam-Spiel aller Zeiten

By

Das kürzlich veröffentlichte NBA 2K24 hat bei PC-Spielern große Gegenreaktionen ausgelöst und ist damit das zweitschlechteste Steam-Spiel aller Zeiten. Das von Visual Concepts entwickelte und von 2K veröffentlichte Basketballspiel hat auf Steam eine „überwiegend negative“ Benutzerbewertung erhalten.

Eine der Hauptbeschwerden von PC-Spielern ist, dass die PC-Version von NBA 2K24 nicht mit den Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X und S mithalten kann. Dieser Mangel an Parität hat Spieler frustriert, die ein vergleichbares Spielerlebnis auf allen Plattformen erwartet hatten. Darüber hinaus gab es Berichte über grassierendes Cheaten und mangelndes Crossplay in wichtigen Modi, was die Unzufriedenheit unter den PC-Spielern weiter anheizte.

Die Kritik an NBA 2K24 beschränkt sich nicht nur auf die PC-Version. Das Spiel wurde auch wegen seiner aggressiven Mikrotransaktionen kritisiert, von denen viele Spieler behaupten, sie seien schlimmer als je zuvor. In der IGN-Rezension von NBA 2K24 wurden die „abscheulichen“ Mikrotransaktionen hervorgehoben, die in vielen beliebten Spielmodi integriert sind und es für Spieler ohne großes Budget schwierig machen, mitzuhalten.

Die negative Resonanz auf Steam hat NBA 2K24 auf den zweiten Platz in der Hall of Shame von Steam250 katapultiert, nur hinter Blizzards Overwatch 2. Mit einer Punktzahl von nur 1.07 basierend auf einer Zustimmungsrate von 11 % von 3,391 Stimmen spiegelt der aktuelle Stand des Spiels dies wider die weit verbreitete Enttäuschung unter den Spielern.

Es bleibt abzuwarten, wie 2K auf die Gegenreaktion und die Bedenken der Spieler reagieren wird. Einige Fans hoffen, dass zukünftige Updates oder Patches die Probleme beheben könnten, insbesondere die mangelnde Parität und die Verbreitung von Mikrotransaktionen. Unterdessen äußern PC-Spieler und Fans der NBA 2K-Reihe weiterhin ihre Enttäuschung über den neuesten Teil.

Quellen:

– IGN: „Jede IGN NBA 2K-Rezension aller Zeiten“

– Steam250s Hall of Shame

Hinweis: Der Artikel wurde auf der Grundlage der im Quellartikel bereitgestellten Informationen verfasst, ohne Zugriff auf die am Ende genannten Quellen.