NBA 2K24-Erfolge und Trophäen: Der ultimative Leitfaden, um sich auf dem Platz zu beweisen

Mit der Veröffentlichung von NBA 2K24 sind Spieler bereit, eine brandneue Reihe von Erfolgen und Trophäen in Angriff zu nehmen, um ihr Können auf dem virtuellen Platz unter Beweis zu stellen. Die diesjährige Ausgabe bietet 45 Herausforderungen, die eine Reihe von Zielen und Vorgaben abdecken.

Von der Eroberung der GOAT-Liste bis hin zu Fortschritten in der WNBA werden die Vervollständiger viel zu bieten haben, um sich zu beschäftigen. Die Erfolge und Trophäen in NBA 2K24 sollen die Spieler an ihre Grenzen bringen und ein lohnendes Erlebnis bieten.

Zu den bemerkenswerten Herausforderungen gehören das Besiegen aller 8 Boss-Charaktere im Sunset Park und The Point, der Gewinn des Streetball-Turniers im The Yard und das Erreichen von 3 Sternen in allen 4 Familien-Flashback-Spielen. Spieler können auch zum ersten Mal eine GOAT-Fähigkeit aktivieren, die Tier-4-GOAT-Fertigkeitsbelohnung in allen 4 Kategorien freischalten und verschiedene Stufen auf der GOAT-Liste erreichen.

Weitere Erfolge umfassen das Brechen von Rekorden bei Punkten, Rebounds, Assists, Blocks, Steals oder Drei-Punkte-Würfen, den Gewinn von Rookie of the Year, MVP, Finals MVP und der Meisterschaft in derselben Saison sowie das Übertreffen von Legenden wie Kareem Abdul-Jabbar und Michael Jordan in Erfolgen.

Darüber hinaus führt NBA 2K24 spezifische Herausforderungen für die WNBA ein, wie z. B. das Gewinnen eines Spiels in The W, das Erreichen der höchsten Fortschrittsstufe und das Übertreffen in allen Säulen von The W. Das Spiel bietet außerdem verschiedene MyTEAM-Aufgaben, darunter das Anwenden einer Diamond Shoe Card , die Erstellung eines Diamantschuhs im MT Shoe Lab und die Vervollständigung von Kollektionen.

Spieler können ihre Schießkompetenz unter Beweis stellen, indem sie perfekte Schusswürfe machen und Spiele mit deutlichem Vorsprung gewinnen. Sie können auch ihre Fähigkeiten in Bereichen wie Dreipunktschießen, Ballverluste, Rebounds, Blocks und Assists unter Beweis stellen, um ihre Gegner zu übertreffen.

NBA 2K24 bietet Spielern eine große Auswahl an Inhalten und Herausforderungen, die es zu erkunden und zu meistern gilt. Egal, ob Sie ein erfahrener Spieler oder ein Neuling im Franchise sind, die diesjährigen Erfolge und Trophäen bieten ein spannendes und wettbewerbsorientiertes Erlebnis auf dem virtuellen Basketballplatz.

