Sonys Rückkehr zu Einzelspieler-Spielen: Was zur Absage von The Last of Us Online führte

Der renommierte Spieleentwickler von Sony, Naughty Dog, sorgte letzte Woche für Schlagzeilen, als er die Einstellung von The Last of Us Online ankündigte, einem Multiplayer-Spiel im beliebten Last of Us-Universum. Während die Fans die Veröffentlichung erwarteten, gab das Studio bekannt, dass sich sein Fokus auf Einzelspieler-Erzählspiele verlagert hat, die das Vermächtnis von Naughty Dog geprägt haben.

Die Entscheidung, The Last of Us Online abzubrechen, beruhte auf der Erkenntnis, dass die Unterstützung eines solchen Spiels mit Post-Launch-Inhalten eine erhebliche Investition von Ressourcen über einen längeren Zeitraum erfordern würde. Dies hätte sich negativ auf die Entwicklung zukünftiger Einzelspieler-Titel ausgewirkt und Naughty Dog dazu veranlasst, seine Prioritäten neu zu überdenken.

Naughty Dog verdoppelt nun sein Engagement für Einzelspieler-Erlebnisse und hat bestätigt, dass es an mehr als einem großen Einzelspieler-Spiel arbeitet. Dieser strategische Wandel steht im Einklang mit Sonys breiterer Ablehnung seiner Live-Service-Ambitionen, da das Unternehmen kürzlich seinen Plan, bis März 12 zwölf Live-Service-Spiele zu veröffentlichen, auf sechs reduziert hat.

Die Absage von The Last of Us Online kam nicht ganz unerwartet. Im Mai kam es zu einer Verzögerung bei der Veröffentlichung des Spiels, nachdem Berichten zufolge Sony seine Ausrichtung neu bewertet hatte. Darüber hinaus deutete Kotakus Bericht vom Oktober darauf hin, dass das Spiel im Wesentlichen auf Eis gelegt wurde. Diese Anzeichen von Schwierigkeiten deuteten auf die letztendliche Entscheidung hin, das Projekt abzubrechen.

Auch wenn die Fans von der Absage von „The Last of Us Online“ enttäuscht sein mögen, können sie sich dennoch auf „The Last of Us Part II Remastered“ freuen, das am 19. Januar 2024 erscheinen soll wird 2025 für seine zweite Staffel zurückkehren.

Während Naughty Dog seinen Weg nach vorne ebnet, ist es weiterhin bestrebt, fesselnde Einzelspieler-Erzählungen zu liefern und sicherzustellen, dass Fans weiterhin das fesselnde Geschichtenerzählen erleben können, für das das Studio bekannt ist.