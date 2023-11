Umstrittener Heilpraktiker muss seine Lizenz abgeben, nachdem er gegen Standards verstoßen hat

Ein Heilpraktiker im Fraser Valley musste seine Zulassung aufgeben, nachdem er zugegeben hatte, gegen mehrere Standards und Vorschriften verstoßen zu haben. Jason Klop, der Kliniken in Mexiko, Ungarn, Australien und Panama betrieb, behauptete, durch fäkale Mikrobiota-Transplantationen (FMT) aus menschlichem Kot „dramatische Verbesserungen“ der Symptome autistischer Kinder erzielt zu haben. Es stellte sich jedoch heraus, dass seine Methoden gegen die Regeln von Health Canada und den Tätigkeitsbereich von Heilpraktikern in British Columbia verstießen.

Aufgrund einer von Klop unterzeichneten Einverständniserklärung wurde seine Registrierung annulliert und eine Geldstrafe von 7,500 US-Dollar verhängt. In der Anordnung heißt es, dass Klop ohne Genehmigung FMT für autistische Patienten beworben und verkauft habe und dies auch nach einer Warnung weiterhin getan habe. Darüber hinaus machte er in seiner Werbung nicht überprüfbare Behauptungen und erlaubte entgegen seinen Versprechen zeitweise den Zugriff auf seine Website.

Klops Unternehmen Novel Biome hat die Aufhebung seiner Lizenz und seinen Fokus auf die Herstellung von FMT-Produkten bestätigt. Die Kündigung ist nicht dauerhaft und nach fünf Jahren hat Klop die Möglichkeit, eine Wiedereinstellung zu beantragen.

Bei der FMT werden Bakterien und andere Mikroben aus dem Stuhl eines gesunden Menschen entweder anal oder oral auf einen Patienten übertragen, mit dem Ziel, eine gesunde Darmumgebung wiederherzustellen. Obwohl FMT für die Behandlung wiederkehrender C. difficile-Infektionen zugelassen ist, gilt jede andere Verwendung von FMT als experimentell und birgt ein Infektionsrisiko. Viele Aktivisten und Experten haben Klops Verfahren als eine unbewiesene Behandlung kritisiert, die gefährdete Kinder mit Autismus gefährdet.

Befürworter autistischer Kinder haben den Entzug von Klops Führerschein begrüßt. Einige äußerten jedoch ihre Enttäuschung über die relativ niedrige Geldstrafe, die gegen ihn verhängt wurde. Es wurden auch Bedenken hinsichtlich fehlender Disziplinarmaßnahmen seitens der Gesundheitsbehörden in Ontario und den Vereinigten Staaten in Bezug auf andere fragwürdige Autismusbehandlungen geäußert.

Was Klop betrifft, lehnten die Inspektoren von Health Canada im Februar den Antrag von Novel Biome auf eine FMT-Produktionslizenz ab. Das Chilliwack-Labor des Unternehmens verfügt nicht über die entsprechende Lizenz, und eine Inspektion durch Health Canada ergab Probleme im Zusammenhang mit Hygiene und Qualitätskontrolle. Derzeit werden Anstrengungen unternommen, um von Health Canada eine Arzneimittellizenz zu erhalten.

Während das College of Naturopathic Physicians of BC für seinen Umgang mit der Klop-Untersuchung gelobt wurde, fordern Aktivisten weitere Maßnahmen, einschließlich möglicher strafrechtlicher Anklagen. Es wurden Beschwerden beim US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutz sowie bei der Food and Drug Administration bezüglich Klops Exporten von FMT-Produkten an amerikanische Familien eingereicht. Der internationale Charakter dieser Unternehmen unterstreicht die Notwendigkeit einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsregulierungsbehörden, um solche Situationen wirksam anzugehen.

FAQ

Was ist eine fäkale Mikrobiota-Transplantation (FMT)?

Bei der FMT werden Bakterien und andere Mikroben aus dem Kot einer gesunden Person entweder anal oder oral auf einen Patienten übertragen. Ziel ist die Wiederherstellung eines normalen Milieus im Darm.

Was ist die zugelassene Verwendung von FMT?

Derzeit ist FMT nur in Kanada und den USA für die Behandlung wiederkehrender C. difficile-Infektionen zugelassen.

Warum gilt FMT bei Autismus als experimentell?

Während FMT auf verschiedene Einsatzmöglichkeiten untersucht wird, ist seine Wirksamkeit bei der Behandlung von Autismus noch nicht bewiesen. Darüber hinaus birgt jede Anwendung von FMT außerhalb der zugelassenen Indikation ein Infektionsrisiko.

Warum wurde Jason Klops Führerschein entzogen?

Jason Klop gab zu, in seinem Beruf gegen Standards und Vorschriften verstoßen zu haben. Er bewarb und verkaufte FMT für autistische Patienten ohne Genehmigung, machte in seiner Werbung nicht überprüfbare Behauptungen und erlaubte entgegen den Vorschriften zeitweise den Zugriff auf seine Website.

Kann Jason Klop die Wiedereinsetzung seiner Lizenz beantragen?

Ja, Jason Klop hat das Recht, in fünf Jahren eine Wiedereinstellung zu beantragen.

Wurden Disziplinarmaßnahmen gegen andere medizinische Fachkräfte ergriffen, die fragwürdige Autismusbehandlungen fördern?

Aktivisten haben ihre Enttäuschung über den vergleichsweise geringen Mangel an Disziplinarmaßnahmen durch Hochschulen und Ärztekammern in Ontario und den Vereinigten Staaten zum Ausdruck gebracht. Es wurden Beschwerden zu verschiedenen Behandlungen eingereicht, darunter „Chelat“-Therapie und rektale Ozonbehandlungen.

Welche Maßnahmen wurden von Health Canada gegen Jason Klops Unternehmen Novel Biome ergriffen?

Health Canada lehnte den Antrag von Novel Biome auf eine FMT-Produktionslizenz ab. Inspektionen ergaben Probleme mit der Hygiene und Qualitätskontrolle im Chilliwack-Labor des Unternehmens. Novel Biome arbeitet derzeit daran, eine Arzneimittellizenz von Health Canada zu erhalten.

Gibt es Strafanzeigen gegen Jason Klop?

Es gab Forderungen nach möglichen Strafanzeigen gegen Jason Klop, aber es ist ungewiss, ob zum jetzigen Zeitpunkt solche eingereicht werden.

Wurden in anderen Ländern, in denen er FMT-Retreats anbot, Beschwerden gegen Jason Klop eingereicht?

Es wurden Beschwerden beim US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutz sowie bei der Food and Drug Administration bezüglich der Exporte von FMT-Produkten durch Jason Klop an amerikanische Familien eingereicht. Es ist jedoch noch keine Antwort eingegangen.