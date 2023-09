Neue Erkenntnisse zur Blattentwicklung und Fibonacci-Spiralen in Pflanzen

Eine aktuelle Studie an einem 407 Millionen Jahre alten Pflanzenfossil hat unser Verständnis der Blattentwicklung und des berühmten mathematischen Musters, bekannt als Fibonacci-Spiralen, revolutioniert. Die Ergebnisse widerlegen die lange verbreitete Annahme, dass die bei heutigen Pflanzen beobachteten Spiralkonfigurationen auch bei den frühesten Landpflanzen vorherrschten.

Im Gegensatz zu früheren Theorien wiesen die alten Pflanzen eine andere Art der Spiralanordnung auf, was darauf hindeutet, dass sich die Spiralen der Pflanzenblätter auf zwei getrennten Evolutionspfaden entwickelten. Diese Entdeckung wirft Licht auf die vielfältige Evolutionsgeschichte pflanzlicher Blattspiralen und legt nahe, dass die typischen Fibonacci-Spiralen, die heute in der Natur zu sehen sind, bei den frühesten Landpflanzen nicht vorhanden waren.

Die von der Universität Edinburgh geleitete Studie nutzte digitale Rekonstruktionstechniken, um 3D-Modelle von Blatttrieben im versteinerten Bärlauch Asteroxylon mackiei zu erstellen. Dieses außergewöhnlich erhaltene Fossil wurde im Rhynie-Hornstein gefunden, einer schottischen Sedimentablagerung, die für ihre Zeugnisse früher Ökosysteme bekannt ist.

Die Forscher fanden heraus, dass die Blätter und Fortpflanzungsstrukturen von Asteroxylon mackiei am häufigsten in Nicht-Fibonacci-Spiralen angeordnet waren, ein Muster, das bei heutigen Pflanzen selten vorkommt. Dieser Befund stellt die Annahme in Frage, dass Fibonacci-Spiralen uralte Merkmale waren, die in Pflanzen stark konserviert wurden.

Das 3D-Modell von Asteroxylon mackiei, das in Zusammenarbeit mit dem Digitalkünstler Matt Humpage mithilfe von digitalem Rendering und 3D-Druck erstellt wurde, bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Blattanordnung einer 407 Millionen Jahre alten Pflanze zu untersuchen. Die Forschung unterstreicht die Bedeutung technologischer Fortschritte und wie sie zu unserem Verständnis der Pflanzenentwicklung beitragen.

Die Studie hat umfassendere Auswirkungen auf das Verständnis der Fibonacci-Spiralen in Landpflanzen. Dies deutet darauf hin, dass Nicht-Fibonacci-Spiralen in antiken Bärenmoosen häufig vorkamen und dass die Entwicklung der Blattspiralen in zwei getrennte Wege verlief. Dies stellt die Annahme in Frage, dass Fibonacci-Spiralen in Pflanzen universell vorkommen.

Weitere Forschungen zur Blattentwicklung und zur Evolutionsgeschichte der Fibonacci-Spiralen in Pflanzen werden zu einem umfassenderen Verständnis der bemerkenswerten Muster beitragen, die in der Natur beobachtet werden.

Quelle:

– „Blätter und Sporangien entwickelten sich in seltenen Nicht-Fibonacci-Spiralen in frühen Blattpflanzen“ von Holly-Anne Turner, Matthew Humpage, Hans Kerp und Alexander J. Hetherington, Science (DOI: 10.1126/science.adg4014).

– Universität Edinburgh: https://www.ed.ac.uk/news/2023/ancient-plant-fossil-reshapes-our-understanding-of