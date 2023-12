Wissenschaftler entdecken winzigen Braunen Zwerg mit dem James Webb-Weltraumteleskop der NASA

Wissenschaftler, die das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA nutzen, haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, indem sie einen kleinen, frei schwebenden Braunen Zwerg mit nur der drei- bis vierfachen Masse des Jupiter identifiziert haben. Dieser Befund wirft Fragen über den Entstehungsprozess solcher kleinen Braunen Zwerge auf, die sich an der Grenze zwischen Sternen und Planeten befinden.

Das Forschungsteam unter der Leitung von Kevin Luhman von der Pennsylvania State University konzentrierte seine Studie auf den Sternhaufen IC 348, der sich etwa 1,000 Lichtjahre entfernt in der Sternentstehungsregion Perseus befindet. Durch die Beobachtung des Clusters mit den Instrumenten NIRCam und NIRSpec von Webb konnte das Team die Kandidaten für Braune Zwerge anhand ihrer Helligkeit und Farben lokalisieren. Webbs Infrarotempfindlichkeit und sein scharfes Sehvermögen waren entscheidend für die Erkennung dieser schwachen Objekte und ihre Unterscheidung von Hintergrundgalaxien.

Der neu entdeckte Braune Zwerg wiegt das Drei- bis Achtfache der Jupitermasse und stellt eine theoretische Herausforderung für das Verständnis seines Entstehungsprozesses dar. Im Gegensatz zu Sternen haben Braune Zwerge eine schwächere Schwerkraft, wodurch es weniger wahrscheinlich ist, dass eine kleine Gaswolke kollabiert und ein Brauner Zwerg entsteht. Dennoch argumentiert das Team, dass es sich bei diesen Objekten aufgrund ihrer Massenreichweite und der Seltenheit von Riesenplaneten unter massearmen Sternen eher um Braune Zwerge als um ausgeschleuderte Planeten handelt.

Die Entdeckung dieser winzigen Braunen Zwerge liefert wertvolle Einblicke in den Sternentstehungsprozess und kann zu einem besseren Verständnis von Exoplaneten beitragen. Tatsächlich zeigen zwei der Braunen Zwerge in dieser Studie die spektrale Signatur eines unbekannten Kohlenwasserstoffs, eines Moleküls, das zuvor in der Atmosphäre des Saturn und seines Mondes Titan entdeckt wurde. Dies ist das erste Mal, dass dieses Molekül in der Atmosphäre eines Objekts außerhalb unseres Sonnensystems gefunden wurde.

Weitere Forschung ist erforderlich, um weitere Braune Zwerge zu identifizieren und ihre wahre Natur zu bestimmen. Die Ausweitung des Suchbereichs innerhalb von IC 348 und die Durchführung längerer Untersuchungen könnten zusätzliche Objekte aufdecken und zu einem klareren Verständnis ihres Status führen. Diese Ergebnisse wurden im Astronomical Journal als Teil des Garantiert-Zeit-Beobachtungsprogramms 1229 der NASA veröffentlicht.

Das James Webb-Weltraumteleskop revolutioniert weiterhin unser Verständnis des Universums und löst Rätsel in unserem Sonnensystem und darüber hinaus. Als internationale Zusammenarbeit zwischen NASA, ESA und der Canadian Space Agency verspricht Webb, weitere Geheimnisse über ferne Welten und die Ursprünge unseres Universums aufzudecken.