NASA’s Raumsonde Juno fliegt historisch nah am Jupitermond Io vorbei

Zusammenfassung:

Am Samstag, dem 30. Dezember, wird die Raumsonde Juno der NASA Geschichte schreiben, indem sie den engsten Vorbeiflug am Jupitermond Io seit über 20 Jahren durchführt. Dieser Vorbeiflug wird wertvolle Daten für Wissenschaftler liefern, die die vulkanische Aktivität von Io und ihre Verbindung zur Magnetosphäre des Jupiter untersuchen. Juno, die 2016 am Jupiter ankam, hat bereits 56 Vorbeiflüge dokumentiert und dabei Begegnungen mit Jupiters Monden beobachtet. Nach diesem Vorbeiflug ist für den 3. Februar 2024 ein weiterer extrem enger Vorbeiflug an Io geplant. Die Raumsonde befindet sich derzeit im dritten Jahr ihrer verlängerten Mission, um den Ursprung des Jupiter zu untersuchen.

FAQ:

Frage: Was ist der Zweck des engen Vorbeiflugs von Juno am Jupitermond Io?

Antwort: Durch den engen Vorbeiflug von Juno an Io können Wissenschaftler die vulkanische Aktivität auf dem Mond und ihre Verbindung zur Magnetosphäre des Jupiter untersuchen.

Frage: Wie viele Vorbeiflüge hat Juno bisher durchgeführt?

Antwort: Juno hat 56 Vorbeiflüge am Jupiter durchgeführt und dabei enge Begegnungen mit drei der vier größten Monde des Jupiter dokumentiert.

Frage: Wie wird Junos Umlaufbahn um Jupiter nach dem Vorbeiflug am 3. Februar sein?

Antwort: Junos Umlaufbahn wird nach dem Vorbeiflug an Io am 3. Februar auf 33 Tage reduziert.

Frage: Wird Juno während des Vorbeiflugs von Dunkelheit beeinflusst?

Antwort: Obwohl Juno während des Vorbeiflugs eine kurze Phase der Dunkelheit erlebt, wird dies sich nicht auf ihren Gesamtbetrieb auswirken.

Frage: Was ist der Plan für Junos verlängerte Mission?

Antwort: Junos verlängerte Mission, die bis Ende 2025 dauert, umfasst eine Reihe von Okkultationsexperimenten, um die Zusammensetzung der oberen Atmosphäre von Jupiter zu erforschen.