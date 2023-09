Laut Regierungsbericht halten hochrangige NASA-Beamte das Weltraumstartsystem für „unbezahlbar“.

By

Ein aktueller Bericht des US Government Accountability Office (GAO) ergab, dass hochrangige Beamte der NASA das Space Launch System (SLS) der Agentur bei den derzeitigen Kosten als „unbezahlbar“ ansehen. Der GAO-Bericht, der die Ausgaben des SLS-Programms analysiert, kritisiert die mangelnde Transparenz hinsichtlich der laufenden Kosten und betont die Notwendigkeit einer Verbesserung der Erschwinglichkeit.

Obwohl in dem Bericht weder die Namen noch die Anzahl der Beamten genannt werden, die diese Behauptung aufgestellt haben, heißt es darin, dass die NASA die Notwendigkeit einer Verbesserung der Erschwinglichkeit erkennt. Das SLS-Programm der Agentur hat einen Fahrplan zur Erzielung künftiger Kosteneinsparungen entwickelt, der die Stabilisierung des Flugplans, die Steigerung der Effizienz, die Förderung von Innovationen und die Anpassung der Akquisitionsstrategien zur Reduzierung von Kostenrisiken umfasst.

Die SLS-Rakete ist von zentraler Bedeutung für das Artemis-Programm der NASA, das darauf abzielt, Menschen zum Mond zurückzubringen und eine dauerhafte Mondsiedlung zu errichten. Der erste Teststart des SLS mit dem Namen Artemis I fand am 16. November statt und wurde trotz Verzögerungen als großer Erfolg gewertet. Dieser Erfolg ebnet den Weg für die erste bemannte Testmission der NASA um den Mond Ende 2024 (Artemis II) und die eventuelle Rückkehr amerikanischer Astronauten zum Mond (Artemis III).

Allerdings gibt es weiterhin Kritik am SLS-Programm, einschließlich Berichten von Regierungsaufsichtsbehörden wie dem GAO ​​und dem Generalinspekteur der NASA. In diesen Berichten wurden Vertragsprobleme, Kostenüberschreitungen und ein Mangel an Transparenz seitens der NASA hinsichtlich der Kostenschätzungen für geplante Artemis-Starts hervorgehoben.

Der GAO-Bericht enthüllte auch, dass es der NASA im Jahr 2014 empfohlen hatte, eine Kostenbasis für Missionen mit dem SLS Block I zu entwickeln, die Agentur diese Empfehlung jedoch nicht umgesetzt hat. Darüber hinaus plant die NASA nicht, die Produktionskosten zu messen, um die Erschwinglichkeit ihrer leistungsstärksten Rakete zu überwachen.

Zusätzlich zu den 12 Milliarden US-Dollar, die bereits für die Entwicklung der SLS-Rakete ausgegeben wurden, hat die NASA in ihrem jüngsten Haushaltsvorschlag über 11 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung des Programms für die nächsten vier Jahre beantragt.

Insgesamt wirft der GAO-Bericht Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des SLS-Programms auf seinem aktuellen Kostenniveau auf und veranlasst die NASA, sich mit Erschwinglichkeitsproblemen zu befassen und nach kostensparenden Strategien für die Zukunft zu suchen.

