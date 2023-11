NASA-Raumsonde Lucy entdeckt binäres Asteroidensystem

By

Die NASA-Raumsonde Lucy hat kürzlich einen Vorbeiflug an ihrem ersten Asteroidenziel abgeschlossen und eine überraschende Entdeckung gemacht: Der Asteroid namens Dinkinesh ist in Wirklichkeit ein Doppelsternsystem, das aus einem größeren Primärasteroiden und einem kleineren „Mond“, der ihn umkreist, besteht. Die von Lucy aufgenommenen Bilder enthüllten dieses einzigartige Merkmal und überraschten die an der Mission beteiligten Wissenschaftler.

Der Hauptasteroid im Dinkinesh-System wird auf eine Breite von etwa einer halben Meile geschätzt, während sein Satellit eine Breite von etwa 0.15 Meilen hat. Dieser unerwartete Fund hat die Aufregung um die Lucy-Mission noch verstärkt, deren Ziel es ist, die Trojaner-Schwärme zu erforschen, zwei Gruppen von Asteroiden, die sich auf derselben Bahn wie der Planet Jupiter befinden.

„Die Trojaner sind die letzte große Population von Objekten, die wir noch nicht aus der Nähe gesehen haben“, sagte der NASA-Planetenforscher Thomas Statler. „Und Lucy wird das zum ersten Mal tun.“

Die Mission wurde nach dem berühmten „Lucy“-Skelett benannt, einer bahnbrechenden Entdeckung in der menschlichen Evolution. Ebenso hofft die NASA, dass die Untersuchung dieser Planetenfossilien wertvolle Einblicke in die Ursprünge unseres Sonnensystems liefern wird.

Obwohl das Hauptaugenmerk von Lucys Begegnung mit Dinkinesh darauf lag, das Asteroidenverfolgungssystem der Raumsonde zu testen, deutet eine vorläufige Analyse der Bilder darauf hin, dass die Untersuchung dieses binären Asteroiden Aufschluss darüber geben könnte, wie Asteroiden ähnlicher Größe näher an die Erde heranwanderten. Dieses Wissen ist entscheidend für die Einschätzung potenzieller Bedrohungen für unseren Planeten.

Während Dinkinesh eine unerwartete Ergänzung zu Lucys Mission war, wird die Raumsonde ihre ehrgeizige Reise durch den Weltraum fortsetzen. Nach einem Rendezvous mit einem anderen Asteroiden des Hauptgürtels und weiteren Sonnenschleifen wird Lucy im Jahr 2027 die Trojaner-Schwärme erreichen, gefolgt von einem Besuch beim Asteroidenschwarm, der Jupiter im Jahr 2033 hinter sich herzieht.

Durch die Entschlüsselung der Geheimnisse dieser fernen Himmelskörper wird Lucys Mission zu unserem Verständnis der Geschichte des Sonnensystems und unseres Platzes darin beitragen. Jeder Asteroid enthält unschätzbare Informationen, die Wissenschaftlern dabei helfen, die Geschichte unserer kosmischen Ursprünge zu verstehen.

FAQ:

F: Was hat Lucys Vorbeiflug an Dinkinesh enthüllt?

A: Der Vorbeiflug ergab, dass Dinkinesh ein binäres Asteroidensystem ist, das aus einem größeren Primärasteroiden und einem kleineren Satelliten besteht.

F: Was sind die Trojaner-Schwärme?

A: Die Trojaner-Schwärme sind zwei Gruppen von Asteroiden, die sich auf derselben Bahn wie der Planet Jupiter befinden.

F: Warum wurde die Mission Lucy genannt?

A: Die Mission wurde nach dem berühmten „Lucy“-Skelett benannt, das das Verständnis der Wissenschaftler über die menschliche Evolution revolutionierte.

F: Was ist der Zweck der Untersuchung der Trojaner-Schwärme?

A: Die Untersuchung der Trojaner-Schwärme wird wertvolle Einblicke in die Geschichte und Entstehung unseres Sonnensystems liefern.