Neue Entdeckungen in der Lucy-Mission der NASA: Unerwartetes binäres Asteroidensystem gefunden

By

Die NASA-Raumsonde Lucy hat auf ihrer Mission, die mit Jupiter verbundenen trojanischen Asteroiden zu erforschen, kürzlich ihren ersten nahen Vorbeiflug an einem Asteroiden durchgeführt. Das Missionsteam erlebte eine Überraschung, als die ersten Bilder des Vorbeiflugs wieder auf der Erde eintrafen – sie entdeckten einen weiteren winzigen Asteroiden, der den größeren umkreiste. Dieser unerwartete Befund hat die Anzahl der Asteroiden, an denen Lucy vorbeifliegen wird, von 10 auf 11 erhöht, wie der Hauptermittler der Mission, Hal Levison, erklärt.

Der Asteroid, an dem Lucy vorbeiflog, heißt Dinkinesh, was in der amharischen Sprache „wunderbar“ bedeutet. Die Kameras der Raumsonde haben detaillierte Bilder des binären Asteroidensystems aufgenommen und zeigen den kleineren Asteroiden, der den größeren umkreist. Diese Offenbarung macht Dinkinesh zu einem einzigartigen und faszinierenden Studienobjekt.

Es ist erwähnenswert, dass die NASA in der Vergangenheit auf binäre Asteroidensysteme gestoßen ist. Einige erinnern sich vielleicht an das Didymos- und Dimorphos-System, auf das die DART-Mission der NASA im Jahr 2022 gezielt einschlug, um Verteidigungsstrategien der Erde zu testen. Das Dinkinesh-System weist einige Ähnlichkeiten mit Didymos und Dimorphos auf, es gibt jedoch auch interessante Unterschiede, die Wissenschaftler gerne weiter untersuchen möchten.

Die Bilder, die Lucys Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI)-Kamera während des Vorbeiflugs aufgenommen hat, zeigen, dass Dinkinesh etwa eine halbe Meile breit ist, während der kleinere Asteroid etwa 15 Meilen misst. Diese detaillierten Bilder dienten auch als Flugtest des Terminalverfolgungssystems der Raumsonde, das trotz der unerwarteten Herausforderungen, die das Ziel mit sich brachte, eine bewundernswerte Leistung erbrachte.

Die Lucy-Mission wird ihre Reise fortsetzen, der nächste Vorbeiflug ist für 2025 geplant, wenn sich die Raumsonde dem Asteroiden Donaldjohanson nähert. Die während dieses Vorbeiflugs gesammelten Daten werden für die Erweiterung unseres Verständnisses von Asteroiden und ihren komplexen Eigenschaften von unschätzbarem Wert sein.

FAQ:

F: Was hat die NASA-Raumsonde Lucy bei ihrem ersten Vorbeiflug an einem Asteroiden gefunden?

A: Die NASA-Raumsonde Lucy entdeckte bei ihrem ersten Vorbeiflug am Asteroiden Dinkinesh ein binäres Asteroidensystem.

F: Welche Bedeutung hat es, ein binäres Asteroidensystem zu finden?

A: Die Entdeckung eines binären Asteroidensystems bietet einzigartige Möglichkeiten für wissenschaftliche Untersuchungen und kann Aufschluss über die Entstehung und Entwicklung von Asteroiden geben.

F: Wie groß sind die Asteroiden im Dinkinesh-System?

A: Der größere Asteroid, Dinkinesh, wird auf eine Breite von etwa einer halben Meile geschätzt, während der kleinere Asteroid etwa 15 Meilen misst.

F: Gibt es andere binäre Asteroidensysteme, denen die NASA zuvor begegnet ist?

A: Ja, die NASA ist bereits zuvor auf binäre Asteroidensysteme wie Didymos und Dimorphos gestoßen.

F: Was wird das nächste Ziel der NASA-Raumsonde Lucy sein?

A: Das nächste Ziel der Raumsonde Lucy ist der Asteroid Donaldjohanson, dem sie sich im Jahr 2025 nähern wird.