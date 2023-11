Neue Entdeckung: Raumsonde Lucy enthüllt ein binäres Asteroidensystem

By

Die NASA-Raumsonde Lucy machte auf ihrer Mission zur Erforschung der mit Jupiter verbundenen trojanischen Asteroiden bei ihrem ersten Vorbeiflug an einem Asteroiden eine aufregende Entdeckung. Als die Raumsonde an dem Asteroiden namens Dinkinesh vorbeiflog, nahm sie Bilder auf, die einen weiteren kleinen Asteroiden zeigten, der den größeren umkreiste, was ihn zu einem binären Asteroidensystem machte.

Der Name Dinkinesh, der in der amharischen Sprache „wunderbar“ bedeutet, erwies sich als passend, da das Team hinter der Lucy-Mission seine Begeisterung zum Ausdruck brachte. Dieser unerwartete Fund hat die Anzahl von Lucys Touren von den geplanten sieben Asteroiden auf elf erhöht, darunter zwei trojanische Monde und diesen neu entdeckten Satelliten.

Dieses binäre Asteroidensystem weist einige Ähnlichkeiten mit dem Didymos- und Dimorphos-System auf, das von verschiedenen NASA-Raumschiffen besucht wurde. Tatsächlich rammte die DART-Mission der NASA im September 2022 absichtlich Dimorphos, um einen Erdverteidigungsplan zu testen. Laut Lucy-Projektwissenschaftler Keith Noll gibt es jedoch „interessante Unterschiede“, die es wert sind, untersucht zu werden.

Während des Vorbeiflugs sauste Lucy mit einer Geschwindigkeit von 10,000 Meilen pro Stunde aus einer Entfernung von etwa 270 Meilen über dem Asteroiden an Dinkinesh vorbei. Die Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI)-Kamera der Raumsonde hat unglaublich detaillierte Bilder des Asteroidenpaares aufgenommen. Basierend auf diesen Bildern schätzte das Team, dass Dinkinesh eine halbe Meile breit ist, während der kleinere Asteroid etwa 0.15 Meilen misst.

Zusätzlich zu dieser aufregenden Entdeckung diente Lucys Vorbeiflug als Test des Terminalverfolgungssystems der Raumsonde während des Fluges. Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Trackingsystem wie vorgesehen funktionierte, selbst wenn es mit einem anspruchsvolleren Ziel als erwartet konfrontiert wurde.

In der nächsten Woche wird das Team die während des Vorbeiflugs gesammelten Daten weiter analysieren. Lucys nächster Vorbeiflug ist für 2025 geplant, wenn sie sich dem Asteroiden Donaldjohanson nähert und weitere Einblicke in die faszinierende Welt der Asteroiden verspricht.

FAQ

Was bedeutet es für einen Asteroiden, binär zu sein?

Wenn ein Asteroid binär ist, bedeutet das, dass sich zwei Asteroiden in einer engen Umlaufbahn umeinander befinden. Der kleinere Asteroid umkreist den größeren und bildet ein Doppelsternsystem.

Was ist der Zweck der NASA-Raumschiffmission Lucy?

Die Mission der Raumsonde Lucy besteht darin, die trojanischen Asteroiden zu erforschen, bei denen es sich um Objekte handelt, die sich die Umlaufbahn des Jupiter um die Sonne teilen. Durch die Untersuchung dieser Asteroiden erhoffen sich Wissenschaftler Einblicke in die frühe Entstehung des Sonnensystems.

Wie hat Lucy den binären Asteroiden entdeckt?

Lucys Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI)-Kamera hat während des Vorbeiflugs detaillierte Bilder des Asteroidenpaares aufgenommen. Diese Bilder zeigten die Anwesenheit eines kleineren Asteroiden, der den größeren umkreist, was auf ein Doppelsternsystem hindeutet.

Welche Ähnlichkeiten gibt es zwischen dem Dinkinesh-Binärsystem und dem Didymos- und Dimorphos-System?

Bei beiden Doppelsternsystemen handelt es sich um einen größeren Asteroiden, der von einem kleineren umkreist wird. Allerdings gibt es auch bemerkenswerte Unterschiede, die die Wissenschaftler interessant finden und die sie weiter untersuchen wollen.

Wann findet Lucys nächster Vorbeiflug statt?

Lucys nächster Vorbeiflug ist für 2025 geplant, wenn sie sich dem Asteroiden Donaldjohanson nähert.