Die NASA plant, eine Dragonfly-Drohne zu schicken, um die einzigartige Umgebung des Titanen zu erkunden

By

Die NASA hat ihre ehrgeizige Dragonfly-Mission genehmigt, bei der eine Drohne in Autogröße zur Erkundung des Saturnmondes Titan geschickt wird. Ziel der Mission ist es, die einzigartige Chemie von Titan zu untersuchen und zu untersuchen, ob der Mond Leben beherbergen könnte. Dragonfly, ausgestattet mit acht rotierenden Rotoren, wird fast drei Jahre lang die Mondoberfläche erkunden und an mehreren Orten starten und landen. Die Drohne wird die präbiotischen Bedingungen auf Titan untersuchen, von denen man annimmt, dass sie denen der frühen Erde ähneln und Einblicke in die Ursprünge des Lebens liefern könnten. Elizabeth „Zibi“ Turtle, die Hauptforscherin der Mission, beschrieb Titan als den einzigen Ort im Sonnensystem mit dieser Art von Chemie.

Die mit Eiswasserkruste bedeckten Dünen von Titan enthalten kohlenstoffreiche organische Moleküle, die möglicherweise die Bausteine ​​des Lebens bilden könnten. Die Mission wird auch beurteilen, ob Titan eine bewohnbare Welt ist, und nach Lebenszeichen suchen. Dragonfly soll 2028 starten und Mitte der 2030er Jahre landen. Trotz der extrem kalten Temperaturen und herausfordernden Bedingungen ist die NASA vom Erfolg der Mission überzeugt. Viele der für die Mission erforderlichen Technologien existieren bereits und wurden in rauen Umgebungen wie dem Mars getestet. Die Raumsonde wird, ähnlich wie die Mars-Rover, atomar angetrieben und wird die dichte Atmosphäre des Titanen zum Anheben nutzen.

Zur Vorbereitung der Mission haben Ingenieure Dragonfly-Modelle in Wüstenumgebungen getestet und dabei wertvolle Erfahrungen und Daten geliefert. Sobald die Drohne auf der Titanoberfläche angekommen ist, navigiert sie autonom ihren Weg, führt Forschungsarbeiten durch und lädt sich bei Bedarf auf. Die 850-Millionen-Dollar-Mission wird beispiellose Einblicke in die Umgebung von Titan liefern und möglicherweise unser Verständnis der für das Leben notwendigen Bedingungen revolutionieren.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Die NASA plant, eine Dragonfly-Drohne zu schicken, um die einzigartige Umgebung des Titanen zu erkunden