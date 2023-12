Neuer Satellit TEMPO zeigt unglaubliches Potenzial für die Überwachung der Luftverschmutzung

Zusammenfassung:

Der Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution (TEMPO)-Satellit der NASA, der als erster stündliche Messungen der Luftverschmutzung lieferte, hat alle Erwartungen übertroffen und die Behörden streben nun eine Verlängerung seiner Lebensdauer um bis zu zehn Jahre an. TEMPO ist seit April in Betrieb und scannt Gebiete von Kanadas Ölsanden bis zur Halbinsel Yucatán und vom Atlantik bis zum Pazifischen Ozean. Das Instrument wurde sorgfältig getestet und bietet eine außergewöhnlich gute Leistung. Es liefert wertvolle Daten zu Schadstoffen wie Ozon, Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid, Formaldehyd und Aerosolen. Die NASA beabsichtigt, diese Daten mit Organisationen wie der National Oceanic and Atmospheric Administration und der Environmental Protection Agency zu teilen, um die Vorhersagen zur Luftqualität zu verbessern. Darüber hinaus ist eine Zusammenarbeit mit dem südkoreanischen National Institute of Environmental Research geplant, um eine verbesserte Version des Satelliten zu entwickeln.

TEMPOs Erfolg und Zukunftspläne:

TEMPO, entwickelt von Ball Aerospace, hat bei seiner Mission zur Überwachung der Luftverschmutzung die Erwartungen übertroffen. Unter der Leitung von Barry Lefer, dem Programmmanager für die Zusammensetzung der Troposphäre der NASA, plant das Team, die Lebensdauer des Satelliten auf ein Jahrzehnt zu verlängern. Das Instrument wurde gründlichen Tests unterzogen und hat sich bei der Bereitstellung kritischer Daten zur Luftverschmutzung als äußerst effektiv erwiesen. TEMPO bietet 10 bis 12 tägliche Scans und bietet damit eine beispiellose zeitliche Auflösung, die frühere polarumlaufende Satelliten nicht erreichen konnten. Dieser Durchbruch wurde durch fortschrittliche Softwarefunktionen ermöglicht, die vom Langley Research Center der NASA entwickelt wurden.

Zusammenarbeit und Satelliten der nächsten Generation:

Neben TEMPO hat Ball Aerospace auch das Geostationary Environment Monitoring Spectrometer (GEM) für das südkoreanische National Institute of Environmental Research entwickelt. Obwohl beide Instrumente ähnlich sind, wurde TEMPO so optimiert, dass es weniger redundante Teile enthält. Die NASA hat aktiv mit der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) zusammengearbeitet, um eine verbesserte Version von TEMPO namens Atmospheric Composition Instrument zu entwickeln. Die Einführung dieses Instruments ist für Mitte der 2030er Jahre geplant und wird die Überwachung der Luftqualität in den zentralen Vereinigten Staaten weiter verbessern. Ziel ist es, eine virtuelle Konstellation von Satelliten zu schaffen, darunter TEMPO, GEM und den Meteosat Third Generation Sounder-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation, um die Luftverschmutzung über der Nordhalbkugel zu überwachen.

Mögliche Auswirkungen von TEMPO:

Der erfolgreiche Einsatz von TEMPO stellt einen bedeutenden Meilenstein im Bereich der Luftverschmutzungsüberwachung dar. Durch die Bereitstellung häufiger und genauer Messungen wird der Satellit eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Luftqualitätsvorhersagen spielen. Die von TEMPO gesammelten Daten werden für politische Entscheidungen und Initiativen zur Reduzierung der Umweltverschmutzung von unschätzbarem Wert sein. Da immer mehr Organisationen Zugriff auf die Daten von TEMPO erhalten und sich die Lebenserwartung des Satelliten möglicherweise verlängert, können wir mit noch größeren Fortschritten in unserem Verständnis und Management der Luftverschmutzung rechnen.