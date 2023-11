Neue Entdeckung: NASA-Raumsonde Lucy findet Minimond, der den Asteroiden Dinkinesh umkreist

In einer überraschenden Wendung machte die NASA-Raumsonde Lucy bei ihrem jüngsten Vorbeiflug am Asteroiden Dinkinesh eine unerwartete Entdeckung. Lucy erfasste Daten und Bilder von ihrer Begegnung 300 Millionen Meilen entfernt im Hauptasteroidengürtel und enthüllte, dass Dinkinesh einen Minimond in seiner Umlaufbahn hat. Der Asteroid mit einem Durchmesser von lediglich 790 Metern wird von einem deutlich kleineren Mond begleitet, der nur 220 Meter groß ist.

Dieser zufällige Fund trägt zur Aufregung rund um Lucys Mission bei, die als Probe für ihr endgültiges Ziel dient: die mysteriösen trojanischen Asteroiden in der Nähe von Jupiter. Lucy wurde 2021 gestartet und soll 2027 auf diese rätselhaften Asteroiden stoßen und sie sechs Jahre lang erforschen. Was ursprünglich eine Zielliste von sieben Asteroiden war, ist mittlerweile auf elf angewachsen, was die Möglichkeiten für wissenschaftliche Entdeckungen erweitert.

Der Name „Dinkinesh“ hat in der amharischen Sprache Äthiopiens eine besondere Bedeutung. Übersetzt bedeutet es „Du bist wunderbar“ und dient auch als amharischer Name für Lucy, die 3.2 Millionen Jahre alten Überreste einer menschlichen Vorfahrin, die in den 1970er Jahren in Äthiopien entdeckt wurden. Es war dieser alte Hominin, der die Namensgebung für das Raumschiff inspirierte.

Die neueste Enthüllung von Lucys Mission hat Wissenschaftler in Erstaunen versetzt. „Dinkinesh hat seinem Namen wirklich alle Ehre gemacht; Das ist wunderbar“, sagte Hal Levison, leitender Wissenschaftler am Southwest Research Institute. Das neue Wissen über den Asteroiden und seinen begleitenden Minimond öffnet Türen für ein besseres Verständnis der Dynamik und Vielfalt der in unserem Sonnensystem vorhandenen Objekte.

Während Lucy seine Reise fortsetzt, erwarten Astronomen und Forscher gespannt die künftigen Erkenntnisse, die sie erwarten. Die Entdeckungen der Raumsonde liefern nicht nur wertvolle Einblicke in die Welt der Asteroiden und Himmelskörper, sondern tragen auch zu unserem Verständnis unserer eigenen Herkunft und der Geschichte unseres Planeten bei.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was ist der Zweck der NASA-Raumschiffmission Lucy?

Die NASA-Raumsonde Lucy ist auf einer Mission zur Erforschung der trojanischen Asteroiden in der Nähe von Jupiter. Durch den Besuch und die Untersuchung dieser Asteroiden möchte Lucy mehr über den Ursprung und die Entwicklung unseres Sonnensystems erfahren und Einblicke in die Prozesse gewähren, die es über Milliarden von Jahren geformt haben.

2. Wie groß sind der Asteroid Dinkinesh und sein Mond?

Der Asteroid Dinkinesh hat einen Durchmesser von etwa einer halben Meile (790 Meter), während sein begleitender Minimond nur eine Zehntelmeile (220 Meter) groß ist. Diese Abmessungen unterstreichen die relativ kleine Größe dieser Himmelskörper.

3. Welche Bedeutung hat der Name „Dinkinesh“ für den Asteroiden?

„Dinkinesh“ hat in der amharischen Sprache Äthiopiens eine Bedeutung und bedeutet „Du bist wunderbar“. Es ist auch der Name, der auf Amharisch für Lucy verwendet wird, das 3.2 Millionen Jahre alte Fossil eines Menschenmenschen, das in Äthiopien gefunden wurde. Der Name steht für die beeindruckende Natur der Entdeckung und die wissenschaftliche Bedeutung des Verständnisses unserer antiken Ursprünge.