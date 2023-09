Die NASA entdeckt einen möglichen Wasserozean auf einem Exoplaneten und gibt Hinweise auf potenzielles Leben

By

Wissenschaftler der NASA haben mithilfe des James-Webb-Teleskops eine faszinierende Entdeckung gemacht und die Möglichkeit eines seltenen Wasserozeans auf einem Exoplaneten angekündigt, der 120 Lichtjahre entfernt im Sternbild Löwe liegt. Dieser riesige Exoplanet mit dem Namen K2-18 b hat fast die neunfache Masse der Erde und wird als Hycean-Exoplanet klassifiziert, was auf das Potenzial für eine wasserstoffreiche Atmosphäre und eine mit Wasser und Ozeanen bedeckte Oberfläche hinweist. Die Beobachtungen der Atmosphäre des Planeten deuten auf die Existenz einer Ozeanwelt hin, in der Methan und Kohlendioxid vorhanden sind und es an Ammoniak mangelt. Darüber hinaus entdeckten Wissenschaftler ein Molekül namens Dimethylsulfid (DMS), das nur von Leben auf der Erde produziert wird. Das Vorhandensein von DMS muss jedoch noch durch weitere Untersuchungen bestätigt werden.

Während die NASA bereits Hinweise auf Wasser auf anderen Exoplaneten gefunden hat, ist diese Entdeckung aufgrund der Möglichkeit einer Ozeanwelt besonders spannend. Dennoch warnen Wissenschaftler davor, dass das Vorhandensein von Wasser nicht unbedingt bedeutet, dass der Planet Leben beherbergen kann. Der Exoplanet umkreist einen kühlen Zwergstern namens K2-18 und liegt in der bewohnbaren Zone, wo möglicherweise flüssiges Wasser vorhanden ist. Es wird vermutet, dass der Planet einen großen Mantel aus Hochdruckeis und eine dünnere wasserstoffreiche Atmosphäre hat.

Die Entdeckung von K2-18 b erfolgte erstmals 2 im Rahmen der K2015-Mission der Nasa, doch die fortschrittliche Technologie des James-Webb-Teleskops ermöglichte eine detailliertere Analyse und die Enthüllung seines Potenzials als Meereswelt. Die NASA feierte den ersten Jahrestag des Teleskopbetriebs mit der Veröffentlichung hochauflösender Bilder von fernen Welten und Sternentstehungsregionen.

Diese Entdeckung unterstreicht, wie wichtig es ist, bei der Suche nach Leben außerhalb der Erde unterschiedliche bewohnbare Umgebungen zu berücksichtigen. Wissenschaftler freuen sich über die Möglichkeit, atmosphärische Beobachtungen auf größeren Hycean-Welten durchzuführen, da diese günstigere Bedingungen für solche Studien bieten.

Quellen:

– NASA – Abgerufen von [Quelle]

– Universität Cambridge – Nikku Madhusudhan, Hauptautorin der NASA-Forschung [Quelle]

– Exoplanet HAT-P-11b im Sternbild Schwan [Quelle]