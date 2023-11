Neuer Artikel: Erkundung der rätselhaften Gruithuisen-Kuppeln des Mondes mit dem Peregrine Lander der NASA

Die bevorstehende Mondmission der NASA wird ein spannendes Kapitel in der Weltraumforschung aufschlagen, da Teams kürzlich die Installation des legendären NASA-Fleischbällchen-Logos an Bord des Mondlanders Peregrine von Astrobotic abgeschlossen haben. Dieser bedeutende Meilenstein markiert einen entscheidenden Schritt vor dem geplanten Start der Raumsonde am 24. Dezember von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida.

Peregrine wurde für die CLPS-Initiative und das Artemis-Programm der NASA entwickelt und wird eine Reihe verschiedener NASA-Nutzlasten zu einer Stute außerhalb der Gruithuisen-Kuppeln transportieren. Diese Region liegt an der Grenze zwischen Mare und Hochland am nordöstlichen Rand des Oceanus Procellarum, dem Ozean der Stürme, und ist nach wie vor ein rätselhaftes geologisches Phänomen auf dem Mond.

Die wissenschaftlichen Ziele der Mission sind tiefgreifend. Die Nutzlasten der NASA an Bord von Peregrine werden verschiedene Aspekte der Mondumgebung untersuchen, darunter die Mondexosphäre, die thermischen Eigenschaften des Mondregoliths, die Wasserstoffhäufigkeit im Boden am Landeplatz, Magnetfelder und die Überwachung der Strahlungsumgebung. Insgesamt zielen diese Experimente darauf ab, unser Verständnis der Zusammensetzung des Mondes zu vertiefen und Licht auf seine komplexe Geschichte zu werfen.

Die gemeinsamen Bemühungen von Astrobotic und der United Launch Alliance (ULA) haben maßgeblich dazu beigetragen, Peregrine auf seinen bevorstehenden Start vorzubereiten. Nach der Ankunft der Raumsonde in der Astrotech Space Operations Facility in der Nähe des Kennedy Space Centers am 30. Oktober haben die Teams fleißig daran gearbeitet, eine nahtlose Integration mit der Vulcan-Rakete der ULA sicherzustellen.

Während die NASA als Hauptkunde für Mondlieferdienste fungiert, gehen die CLPS-Anbieter auch Partnerschaften mit anderen Kunden ein, um den Transport von Nicht-NASA-Nutzlasten zum Mond zu erleichtern. Diese Anbieter sind dafür verantwortlich, ihre Aktivitäten gemäß den Zeitplananforderungen der NASA zu verwalten und einen effizienten und konformen Betrieb sicherzustellen.

Eine erfolgreiche Landung von Peregrine auf der Mondoberfläche wird als entscheidende Validierung des CLPS-Modells für kommerzielle Nutzlastlieferungen dienen. Durch Investitionen in kostengünstigere Methoden zur Lieferung von Nutzlasten zum Mond möchte die NASA diese Missionen in einen Routinebetrieb umwandeln und mehr Kunden an Bord von CLPS-Flügen begrüßen. Diese Roboterlieferungen bergen ein enormes Potenzial für die Weiterentwicklung behördlicher Wissenschafts- und Technologiedemonstrationen und tragen zum Gesamtfortschritt der Monderkundung bei.

Um über die neuesten Entwicklungen in Bezug auf die CLPS-Aktivitäten und das Artemis-Programm auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie dem Artemis-Blog sowie @NASAMoon und @NASAArtemis auf Twitter folgen. Darüber hinaus bieten die Facebook- und Artemis-Instagram-Konten von NASA Moon weitere Möglichkeiten, in die aufregende Welt der Weltraumforschung einzutauchen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist der Zweck des NASA-Mondlanders Peregrine?

A: Der Mondlander Peregrine ist für den Transport einer Reihe von NASA-Nutzlasten als Teil der CLPS-Initiative und des Artemis-Programms der Agentur konzipiert. Ziel ist es, verschiedene Aspekte der Mondumgebung zu untersuchen und so unser Verständnis des Mondes zu verbessern.

F: Was werden die Nutzlasten an Bord der Peregrine untersuchen?

A: Die Nutzlasten werden die Mondexosphäre, die thermischen Eigenschaften des Mondregoliths, die Wasserstoffhäufigkeit im Boden, Magnetfelder und die Strahlungsumgebung auf dem Mond untersuchen.

F: Was ist CLPS?

A: CLPS steht für Commercial Lunar Payload Services, eine Initiative der NASA, um kommerzielle Partner für die Lieferung von Fracht auf die Mondoberfläche zu engagieren.

F: Wer sind die Partner, die an der Peregrine-Mission beteiligt sind?

A: Astrobotic und United Launch Alliance (ULA) sind die Hauptpartner, die für die Vorbereitung und den Start des Peregrine-Mondlanders verantwortlich sind.

F: Was sind die Ziele des Artemis-Programms der NASA?

A: Das Artemis-Programm zielt darauf ab, die erste Frau und den nächsten Mann auf dem Mond zu landen und bis 2024 eine nachhaltige Erforschung zu etablieren, um den Weg für zukünftige bemannte Missionen zum Mars zu ebnen.