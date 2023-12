Die intelligenten Weihnachtslichterketten von Nanoleaf sorgen für festliche Stimmung zu einem reduzierten Preis

Die intelligenten Weihnachtslichterketten „Essentials Matter“ von Nanoleaf sind die perfekte Ergänzung für Ihre Weihnachtsdekoration in dieser Saison. Diese 65-Fuß-Lichterketten, die normalerweise 119.99 $ kosten, sind derzeit bei Best Buy für nur 44.99 $ erhältlich. Dieser reduzierte Preis ist deutlich niedriger als das, was am Black Friday angeboten wurde, was es zum perfekten Zeitpunkt macht, sich diese funkelnden Lichter zu schnappen.

Mit 250 adressierbaren LEDs sind die intelligenten Weihnachtslichterketten von Nanoleaf in der Lage, über 16 Millionen Farben darzustellen und so eine lebendige und festliche Atmosphäre zu schaffen. Egal, ob Sie Ihren Baum, Ihren Kamin oder Ihre Veranda schmücken möchten, diese Lichter können Ihnen dabei helfen, die richtige Stimmung zu schaffen. Sie sind mit voreingestellten Szenen ausgestattet und können sich sogar mit Feiertagsliedern synchronisieren und zum Takt tanzen.

Eine der großartigsten Eigenschaften dieser Leuchten ist ihre Kompatibilität mit Matter, einer Smart-Home-Plattform, die es ihnen ermöglicht, nahtlos mit verschiedenen Smart-Home-Ökosystemen zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus verfügen diese Leuchten über satte Farben und eine große Auswahl an kühlen bis warmen Lichtern, was Ihrer Dekoration Vielseitigkeit verleiht.

Neben den Lichterketten gibt es noch weitere tolle Angebote. Amazons Fire TV Omni der letzten Generation, ein 65-Zoll-4K-Fernseher, ist derzeit für 469.99 $ (290 $ Rabatt) im Angebot. Der Fernseher bietet Funktionen wie integrierte Mikrofone für Sprachbefehle mit Amazon Alexa- und Dolby Vision HDR-Unterstützung.

Darüber hinaus ist der Katzen- und Hundehaarentferner ChomChom für 19.99 $ (11 $ Rabatt) bei Amazon erhältlich und bietet Tierbesitzern eine effektive Lösung. Der tragbare Projektor Xgimi MoGo 2 Pro zum Preis von 479 US-Dollar bietet HDR10-Unterstützung und dient gleichzeitig als Bluetooth-Lautsprecher. Schließlich bieten die kabellosen Jabra Elite 3-Ohrhörer, die für 39.99 $ (40 $ Rabatt) erhältlich sind, eine hervorragende Klangqualität, Wasserbeständigkeit und eine lange Akkulaufzeit.

Lassen Sie sich diese fantastischen Angebote nicht entgehen, um Ihre Ferienzeit noch spezieller zu gestalten.